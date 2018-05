Contadores de Mentira iniciam amanhã temporada de apresentações em SP

O grupo suzanense Contadores de Mentira inicia, a partir desta sexta-feira (1), a temporada de apresentações com espetáculos, demonstrações de trabalho, rodas de conversa e outras atividades. As apresentações são do projeto aprovado pela Fundação Nacional das Artes (Funarte) no edital de Espetáculos de Artes Cênicas e Música 2018. Todas as atividades serão realizadas na própria fundação.

O repertório que será iniciado nesta sexta-feira, a partir das 20h30, conta com o espetáculo “O Incrível Homem pelo Avesso”, obra que exalta Canudos e Antônio Conselheiro e opta em narrar os vários Canudenses presentes na guerra.

No espetáculo, o grupo também conta os relatos e memórias de algumas figuras ícones na comunidade de Canudos (uma obra histórica e poética que reconta um massacre de mais de 25 mil pessoas). Essa apresentação que se encerra no dia 10, mantém classificação indicativa de 12 anos.

Dando continuidade a programação, o espetáculo “Curra-Temperos Sobre Medeia” será encenado no dia 15. A produção se baseia nas tradições do corpo encontrado nos ritos profanos, nos brincantes populares e nas tradições do candomblé e nos Orixás da Cultura Afro Brasileira. Nesse espetáculo, uma cozinha funciona durante todo o tempo, provocando relações sensoriais em que a dança, a comida e a música celebram o mito da Medeia. A peça segue até o dia 24, com classificação indicativa de 14 anos.

O grupo teatral também realiza durante a temporada, duas demonstrações de trabalho: “Pensar com os Pés” e “Rito de Partilha”. Será nos dias 14 e 21, respectivamente, a partir das 20h30. As atividades abordam demonstrações de cenas estabelecendo a relação entre ator, teatro, obra e público.

Finalizando a temporada, o Contadores de Mentira, também apresentará duas rodas de conversa com o tema “ Terra, Território e Teatro”, que contará com a presença de lideranças no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST) , de pesquisadores de temas sociais e artistas, e Intolerância às Culturas Afro-Brasileiras, com representantes de terreiros, pesquisadores da cultura afro e artistas.

As rodas de conversa, serão iniciadas nos dias 6 e 20 de junho, às 20h30, também na Fundação Nacional das Artes.

SERVIÇO

Sobre os ingressos, o valor para os espetáculos teatrais é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Já as demonstrações de trabalho e as rodas de conversa tem entrada gratuita. Informações sobre a compra de ingressos pelo site www.sympla.com.br, ou pelo telefone 9.9852- 9968 (Daniele).

O Funarte está localizado na Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, em São Paulo.