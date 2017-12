'Contadores de Mentira' recebe um público de 2 mil pessoas durante o ano

O grupo Contadores de Mentira de Suzano divulgou o balanço de 2017 e falou sobre seus projetos e ações. Eles destacaram que “encerraram o ano com chave de ouro”. Isso porque ao longo de 2017, a trupe suzanense recebeu, entre estreias, espetáculos, histórias contadas, eventos e outras atrações teatrais, um público de mais de 2 mil pessoas.

Segundo a gestora e atriz do grupo Daniele Santana, o ano foi encerrado com amadurecimento e muitas conquistas, além da presença do público que foi essencial. "Recebemos este ano 2.402 pessoas, o número é grande para nós, principalmente quando falamos de um espaço independente, que mantém o caráter de sede, e não de uma casa de espetáculos. Mesmo com muitas lutas e algumas perdas, também tivemos nossas conquistas, sem dúvidas este foi um ano de total entrega ao ofício, pois amaduremos e rimos juntos todos os dias, sem contar que quando tiveram lágrimas também soubemos saboreá-las”.

O espaço do grupo, localizado Rua Major Pinheiro Fróes, 530 no Parque Maria Helena em Suzano, também recebeu um total de 315 artistas que ajudaram a preencher o ano que se finda, levando experiências, espetáculos diversificados e a arte de forma mais pura e simples.

"Pudemos partilhar arte com essas pessoas. Foram diversos grupos nacionais e internacionais que enriqueceram nosso fazer e nosso espaço. Na casa também esteve carregada de amigos que generosamente comungaram conosco seu tempo e carinho, que foram o público e co-responsáveis por manter vivo este formoso teatro do outro lado da linha", enfatiza.

Além disso, no teatro também passaram 202 aprendizes, além de 2,3 mil crianças do ensino público que permitiram um projeto de aprendizado ao grupo.

Daniele explica ainda que, fora da casa ocorreram quatro viagens internacionais e travessias para sedes de grupos parceiros e instituições privadas.

"Nos encontramos com o público como criadores, e fomos atravessados por seus olhares. Diretamente tivemos nesse encontro, que é íntimo, 1.935 pessoas, que nos regalaram com sua presença nesse rito tão sagrado. Somente pelo exterior foram 1.445 pessoas na América Latina, onde pudemos compartilhar nossas pesquisas e crenças com mais 87 aprendizes/artistas", disse.

Próximo ano

Nos planos para 2018, o Contadores de Mentira espera manter ações implantadas durante o ano, além de promover novos projetos e parcerias. "Teremos novidades em nossos processos de formação de nossa casa, e também realizaremos estreias de novas obras. Para 2018 seguimos com nossa agenda internacional e também com nossa militância aqui de nossa cidade", conclui.