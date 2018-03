Contadores de Mentira recebem hoje o espetáculo teatral 'Urubus no Ar'

O Teatro Contadores de Mentira recebe neste sábado (17), às 20 horas, a Cia. Quase Cinema de Taubaté, com o espetáculo de sombras “Urubus no Ar”. A classificação é livre e os ingressos são no estilo colaborativo.

Esta é a segunda vez que a companhia teatral se apresentará no espaço suzanense, dessa vez com o apoio do Programa de Ação Cultural (Proac), da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo.

Para inspirar a pesquisa da linguagem do cinema “Noir”, a companhia de Taubaté trouxe a história “Urubus no Ar”, que conta a trama de um crime muito semelhante aos acontecimentos recentes no cenário político brasileiro. A peça apresenta uma estética que utiliza as sombras para revelar a miséria do coração humano.

São usados durante a apresentação bonecos bidimensionais e recursos do teatro de sombras, além de técnicas de animação para despertar no espectador a curiosidade da característica da cena e dinamismo à representação.

História

O réu aguarda sua sentença, dois mortos e um segredo roubado. Corrupção, farsa, assassinato e traição marcam este espetáculo que revela a fraqueza do homem que na ânsia pelo poder manipula tudo - até mesmo você.

Grupo

A Cia. Quase Cinema formada desde 2004, nasceu do encontro de diferentes linguagens artísticas; artes cênicas, artes plásticas, cinema, performance e dança.

O teatro de sombras surgiu como possibilidade de expressão, uma arte milenar para atrair crianças e adultos. O tradicional teatro de sombras chinês montam diferentes suportes, novas fontes de luz e espaço cênico como elemento complexo e a cidade como parte da obra.

Além disso, o grupo também aborda espetáculos teatrais para o espaço urbano e incorporam a arquitetura como cenário.

O grupo já esteve em festivais na Alemanha, Macedônia e fez apresentações em campos de refugiados na Grécia. Atualmente produz o Festival Internacional de Teatro de sombras (FIS), que está na IV edição.

No Brasil, destaque também na participação no Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac).

Serviço

O Teatro Contadores de Mentira, fica localizado na Avenida Major Pinheiro Fróes, 530, Parque Maria Helena em Suzano. Informações pelo telefone (11) 4759-0482.