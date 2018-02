Coreógrafo mogiano vai à França participar de campeonato mundial

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebe, nesta sexta-feira (23), a partir das 14 horas, o Urban Arte H2 Connection. Trata-se de um evento de hip hop, break dance e danças urbanas, que tem como objetivo arrecadar fundos para a viagem do dançarino, coreógrafo e diretor artístico mogiano Jefferson Paulo Moreira, mais conhecido como Mr. Jeff, que foi classificado para o campeonato Juste Debout 2018, na França.

Mr. Jeff se se classificou em 2017 na seletiva realizada em Sorocaba, de onde saiu campeão na modalidade locking de dupla. Com isso, ganhou as passagens de ida e volta à França, para participar deste, que se tornou o mais disputado campeonato mundial da categoria.

O dançarino, logo, levará o nome de Mogi das Cruzes a um evento internacional e de grandes proporções, o que o motivou a iniciar uma campanha de arrecadação de fundos, para ajudá-lo com o custeio de transporte, hospedagem e alimentação no período em que estiver fora. Mr. Jeff embarca no domingo, dia 25, e retorna ao Brasil logo após a final, que será no dia 4 de março.

Evento

O Urban Arte H2 Connection faz parte dessa campanha de arrecadação e vai reunir um work class e também batalhas All Style, destinados a todo o público que aprecia a cultura do hip hop e as danças urbanas. As inscrições podem ser feitas no dia do evento e os valores variam de acordo com a atividade a ser realizada.

Campeonato internacional

O Juste Debout começou a ser realizado no ano de 2004 e rapidamente cresceu. Por isso, desde 2012, são realizadas seletivas do campeonato em todos os continentes. Os vencedores dessas seletivas são automaticamente convidados a grande final, que é sempre realizada em março, no Espaço Berci, em Paris, com um público de aproximadamente 50 mil pessoas.

Mr. Jeff

O dançarino e coreógrafo mogiano atua há 19 anos com danças urbanas, nas linguagens locking, popping e breaking. Ao longo de sua trajetória, teve a oportunidade de fazer intercâmbios culturais para a Europa e venceu batalhas em importantes campeonatos mundiais. Em 2010, foi destaque como finalista na batalha de locking em um campeonato na Holanda.

Em 2013 fez parte da equipe que venceu como melhor show no The World Street Dance. E, em 2017, teve a chance de participar e vencer a seletiva para o Juste Debout 2018. Além do evento desta sexta-feira, é possível participar da campanha de arrecadação diretamente pela vaquinha online. As doações também podem ser feitas mediante depósito em contas bancárias e os detalhes podem ser obtidos pelo Facebook do artista.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900.