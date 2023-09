Criança no palco e mais de 70 mil pessoas: Gusttavo Lima sacode Itaquá no 2° dia de Rodeio

O segundo dia do Itaquá Rodeio Fest 2023 foi marcado por um grande show do cantor Gusttavo Lima. Com duração de pouco mais de duas horas, o Embaixador incluiu parte do repertório usado no festival Buteco na apresentação e fez as cerca de 70 mil pessoas presentes na arena em Itaquá cantarem alto.

O Embaixador entrou no palco pouco depois da meia-noite e iniciou o show cantando alguns dos seus maiores sucessos, como "Termina Comigo Antes", "Bloqueado", "Ficha Limpa", "Na Hora de Amar", entre outros. Depois, separou alguns minutos para cantar modão.

O cantor também relembrou sucessos do início da carreira, como "Cabelo Cor de Ouro", "Inventor dos Amores" e "Balada Boa" e "Gatinha Assanhada" e cantou bachata, como "Perrengue".

O show

Mais uma vez, o show foi caracterizado por uma estrutura impecável preparada pela MP Promoções. Som e imagens perfeitas durante a apresentação de Gusttavo Lima, que atraiu milhares de pessoas que se mantiveram engajadas durante as mais de duas horas de duração do show. O Frontstage, a Arena, os Camarotes e as Arquibancadas estavam completamente lotadas.

Durante o show da dupla Maiara e Maraisa, a organização do evento instalou um corredor no palco, para aproximar mais as cantoras do público que estava na parte central do Frontstage. Para o show do Gusttavo Lima, o corredor foi retirado.

Diferentemente dos shows de Gusttavo no festival Buteco - que duram entre quatro e seis horas -, o cantor se manteve o tempo todo em um único palco (o principal) - o que é normal para os shows "Embaixador In". Em Itaquá, ele não foi para o meio da arena, como ocorre no Buteco, e cantou modão no palco principal. Vale lembrar que, normalmente, Gusttavo vai para um palco alternativo, instalado no centro da arena, durante o festival Buteco. É uma forma de ele ir para mais perto do público que está mais afastado do palco principal.

Em praticamente todos os shows que faz, Gusttavo coloca alguém do público no palco. Em Itaquá, ele chamou uma criança de seis anos. O menino cantou músicas antigas de Gusttavo junto com o cantor e fez o público ir ao delírio.

O Itaquá Rodeio Fest 2023 segue nesta sexta-feira, com o show de Alok. O evento está sendo realizado ao lado do Itaquá Park Shopping (Estrada Governador Mário Covas Júnior, Jardim Adriane, Itaquaquecetuba).