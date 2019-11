Cristianismo e homoafetividade é tema de conversa neste sábado em igreja de Suzano

Autora do livro “Entre a cruz e o arco-íris”, Marília de Camargo César, falará com os jovens da Primeira Igreja Batista em Suzano sobre a questão dos evangélicos e a homoafetividade, neste sábado, 9.

A escritora e também jornalista mexeu no vespeiro ao levantar um assunto controverso no meio cristão. A questão da homossexualidade dentro das igrejas. Buscando compreender a experiência de quem sofre com esse dilema, a pesquisadora imergiu no sofrimento daqueles que escondem sua orientação sexual em função de suas atividades no meio evangélico.

Como repórter, Marília coletou depoimentos de pastores, psicólogos, líderes e cristãos homossexuais.

Ela descortina esse universo, falando sobre as igrejas inclusivas, que viraram refúgio para membros de outras denominações expulsos ou rejeitados em razão da homossexualidade.

A escritora contará sobre os bastidores do livro e também a respeito do tema , que é polêmico, no evento da Juventude PIBS, que acontecerá no sábado, às 19 horas, na Primeira Igreja Batista em Suzano, localizada na Rua Monsenhor Nuno, 504,