Cultivar as tradições japonesas é uma das missões de Reinaldo Katsumata

Chefe do Incra da Unidade de Suzano, presidente do Bunkyo Suzano em sua terceira gestão e diretor regional na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo, além de colaborador do Centro de Informação ao Trabalhador no Exterior (CIATE). Este é Reinaldo Takashi Katsumata. Ele se divide hoje entre todas estas tarefas sempre com o objetivo de manter as tradições japonesas nas próximas gerações.

Confira um pouco mais da sua trajetória em entrevista ao Circuito Alto Tietê.

DS: Conte um pouco de sua história com Suzano?

Reinaldo: Meu avô paterno veio para Suzano em 7/9/1925 a convite do primeiro imigrante que chegou aqui na cidade em março de 1921, o Sr. Kisaku Haguihara. Em Suzano, minha família se dedicou ao cultivo de morango, caqui, chá e hortaliças. Com o passar dos anos meu pai passou a transportar a produção da família com o seu caminhão. Em 1973 começou a escoar toda a produção da Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Suzano para o Ceasa. Nesta mesma cooperativa, que ficava na Rua Benjamin Constant, 69, aprendi o meu primeiro ofício: fui balconista aos 13 anos.

DS: Hoje você é presidente do Bunkyo de Suzano? Quais são suas responsabilidades e qual sua missão à frente da associação?

Reinaldo: Estou no terceiro mandato à frente do Bunkyo de Suzano: 2019/20 2021/22 2023/24. Minha missão é de manter, preservar e divulgar a cultura japonesa para todos os simpatizantes independente de serem ou não descendentes de japoneses.

DS: Vamos conta a história do Bunkyo, que recentemente fez 85 anos. Quando foi criado? Surgiu com qual objetivo?

Reinaldo: Foi criado em 1938 como associação de pais dos alunos da escola de língua japonesa e a partir deste primeiro objetivo foi crescendo tanto para o lado cultural, quanto esportivo.

DS: Hoje qual a função do Bunkyo em Suzano?

Reinaldo: Hoje, além da escola de língua japonesa temos os departamentos de mães "Hahanokai", de jovens "Seinenkai", Kendo, Aikido, Gateball, Sumo, Taiko e Karaokê. E atuamos em alguns projetos através da Prefeitura em bairros da cidade levando o nosso esporte como o Sumo, Aikido e Kendo.

DS: Quem é o Reinaldo, além de ser presidente do Bunkyo? Conte um pouco do seu dia a dia?

Reinaldo: Sou o filho mais velho do Sr. Roberto e Sra. Yoko Katsumata, nascido em Suzano no dia 13/11/1971, formado em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Gestão Pública e também Gestão Hospitalar. Atualmente sou chefe do Incra da Unidade de Suzano onde trabalho desde 2013. E como voluntário, além de ser presidente do Bunkyo Suzano, sou diretor regional na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo e colaborador do CIATE - Centro de Informação ao Trabalhador no Exterior.

DS: O que representa a família na sua vida?

Reinaldo: A família é o alicerce de tudo e com certeza as próximas gerações vão continuar a escrever a nossa história.

DS: Você é casado tem filhos?

Reinaldo: Sou viúvo, tenho três filhos: Thaís, de 25 anos, Gustavo, de 23 anos, e Guilherme, de 16 anos. Sou noivo da Elize Azusa Takeda.

DS: Tem um filme favorito pra indicar para os leitores?

Reinaldo: "Hachiko - Amigo para Sempre". A primeira versão é a japonesa e depois fizeram a versão americana. Os dois filmes vão te deixar emocionado!