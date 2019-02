Cultura abre 120 vagas para cursos de Danças Urbanas e Cerâmica

A Secretaria de Cultura de Suzano abriu inscrições para dois novos cursos gratuitos: Danças Urbanas, também conhecida como Street Dance ou Dança de Rua, e Cerâmica. São 80 vagas disponíveis para o primeiro e 40 para o segundo. Aos interessados, as inscrições podem ser realizadas no Casarão das Artes. O espaço fica na rua 27 de Outubro, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, trazer novos cursos para a cidade possibilita o alcance de públicos diferentes, o que auxilia na fomentação da cultura. “Um dos principais propósitos do nosso trabalho é conectar as pessoas com mais de um tipo de arte, logo, é interessante ofertar cursos que incentivam a população a descobrir e experimentar algo novo”, afirmou.

O curso de Danças Urbanas será realizado às quartas e sextas-feiras, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), e será dividido em três turmas: infantil (idade mínima de 7 anos), adolescente e adulto. Já o de Cerâmica será ofertado no próprio Casarão das Artes, toda segunda-feira, e contará com turmas em quatro horários diferentes: 8, 10, 13 e 15 horas. A idade mínima para participar é 12 anos.

As aulas estão previstas para começar após o Carnaval. Para mais informações, o telefone da Secretaria Municipal de Cultura é (11) 4746-4414.