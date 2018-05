Cultura de Itaquá espera receber mais inscrições para o tapete de Corpus Christi

Itaquaquecetuba vai realizar o XXIX Encontro de Tapetes ‘Corpus Christi’ Tradição e Beleza – 2018, no dia 31 de maio. A exposição será no Centro. A Prefeitura espera que este ano o número de tapetes confeccionados supere a do ano passado, que foi de 105.

De acordo com o secretário de Cultura, Ronaldo Nava, quem está interessado em participar da confecção dos tapetes tem até o dia 23 para procurar a Secretaria e manifestar o interesse. Nava disse que até o momento a média de inscrições está em torno de 30, porém este número ainda poderá aumentar, somando ainda com a participação da Secretaria Municipal de Educação. “Pela Educação, a previsão é de cerca de 70, portanto acreditamos que o número de tapetes poderá ultrapassar os 100, já que as inscrições ainda seguem abertas”, afirmou.

Para a confecção dos tapetes, podem ser formadas equipes de até 10 membros cada, sendo que a inscrição deve ser feita por um representante do grupo na sede da pasta, situada na Avenida João Fernandes da Silva, 53, no bairro Vila Virgínia, no período das 08h30 às 12 horas e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Será preciso preencher a ficha de inscrição. O objetivo é manter a tradição das comemorações alusivas ao dia de Corpus Christi, entre os estudantes e a comunidade do município.

Conforme o regulamento do evento, a participação é livre, entretanto, para concorrer à premiação que faz parte da atividade, é vedada a participação à concorrência os órgãos da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, exceto da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semecti), representada pelas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, por enquadrarem-se em categoria própria.

O regulamento traz duas categorias: ‘Rede Municipal de Ensino’, que compreende as escolas que compõem o sistema municipal de ensino e a ‘Especial’ em que se enquadram os demais participantes que aderirem o concurso, como: escolas estaduais e particulares, comunidades, sociedades amigos de bairro, ONGs, associações e congêneres.

Os trabalhos poderão ser iniciados a partir das 7 horas, do dia 31, devendo estar terminados no máximo às 13h, quando se iniciará o julgamento. Uma reunião técnica será realizada antes, no dia 25 de maio, às 14 horas na Secretaria de Cultura, com os participantes.

Todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora Especializada, e composta de no mínimo cinco e no máximo dez membros. Cada participante terá seu trabalho avaliado pelos seguintes critérios: criatividade e originalidade, técnicas na montagem, pertinência temática, grau de dificuldade na confecção e acabamento.

As demais regras de participação e confecção dos tapetes estão disponíveis no regulamento do evento/competição que podem ser consultadas pelos participantes. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e valores em dinheiro. O telefone da Secretaria Municipal de Cultura para mais informações é o 4642-8630.