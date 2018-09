Cultura de Suzano abre inscrições para aulas de cinema, stencil e literatura

A Secretaria de Cultura de Suzano tem inscrições abertas para novas atividades que ocorrerão neste mês, em outubro e em novembro. Haverá Curso de Interpretação para Cinema, Oficina Literária e Workshop de Stencil Arte Urbana. Ao todo, são 80 vagas disponíveis para toda a população da cidade.

O Curso de Interpretação para Cinema ocorrerá às sextas-feiras, das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 10 às 16 horas, com início em 21 de setembro (sexta-feira), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Serão 12 encontros, com carga de 54 horas no total, em que serão ministradas atividades teóricas e registros em vídeo, com a participação dos alunos, como parte da metodologia.

O foco é voltado ao aprendizado de técnicas de interpretação diante das câmeras, tanto para a realização de testes para publicidade como para formação de elenco para produções de audiovisual. As aulas serão realizadas pelo ator Herculano Oliveira de Almeida.

Ao término do curso, cada participante terá um registro em vídeo, nos padrões de teste de VT e certificado. Há 20 vagas e as inscrições podem ser feitas na sede Secretaria Municipal de Cultura, no Centro Cultural Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro) ou pelo telefone 4747-4180.

Já no dia 24 de setembro (segunda-feira) será realizada a Oficina Literária. O evento ocorrerá às 16 horas no Centro Cultural Moriconi. São 30 vagas disponíveis, voltadas a todo o público a partir dos 12 anos. Indicada tanto para pessoas que já têm interesse pela escrita como para “iniciantes”, a oficina será realizada por Nivaldo Brito dos Santos, escritor, slammer, produtor cultural, educador social e revisor.

A proposta é mostrar que existe poesia em tudo. De modo conciso e lúdico, serão passados exercícios de observação, leituras e escritas. O grupo será estimulado a produzir narrativas curtas, apoiando-se em dinâmicas, textos da literatura periférica etc. Interessados podem procurar o Centro Cultural Moriconi ou ligar para 4747-4180.

O Workshop de Stencil Arte Urbana ocorrerá em outubro e em novembro. Os alunos aprenderão a produzir moldes vazados com figuras que podem ser reproduzidas em qualquer superfície plana com aplicação de tinta. O stencil é uma das linguagens do graffiti e da arte urbana (street art).

No Casarão das Artes (Rua 27 de Outubro, 271 – Centro) as aulas ocorrerão aos sábados, das 10 às 12 horas. No Centro de Esportes e Artes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul (Rua Teruo Nishikawa, s/n) o workshop será realizado também aos sábados, mas das 13 às 15 horas.

Foram abertas 15 vagas para cada unidade. Idade mínima para participar é de 12 anos. As inscrições podem ser feitas nos locais do workshop ou pelos telefones 4746-4414 (Casarão das Artes) e 4742-9334 (CEU).