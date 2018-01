Cultura de Suzano abre inscrições para Concurso de Marchinhas

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Marchinhas de Carnaval 2018 “Troféu Zé Keti – Máscara Negra”, organizado pela secretaria de Cultura. As inscrições podem ser feitas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682, Centro) ou pela internet, por meio do e-mail: concursomarchinhassuzano2018@gmail.com.

O concurso será decidido em duas etapas. uma seleção prévia, que consiste em uma comissão julgadora que vai escolher vinte marchinhas inscritas até o dia 2 de fevereiro. Os melhores trabalhos serão apresentados ao público na noite do concurso, marcado para 8 de fevereiro.

Os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, uma cópia da marchinha gravada em um formato de mídia da sua maior conveniência (fitas cassete, CD, pen drive), juntamente com cinco cópias da letra para avaliação (não sendo obrigatória a inclusão das partituras ou cifras), além do preenchimento de uma ficha.

Há também a opção de enviar pela internet pelo e-mail, e anexar um arquivo de áudio com a música e um arquivo de texto com a letra. A segunda etapa será a apresentação das marchinhas escolhidas, em 8 de fevereiro.

Premiação

Os três primeiros colocados receberão, respectivamente, R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil e troféus.

Além disso, as marchinhas escolhidas serão utilizadas nos eventos do calendário carnavalesco do município.

Para o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, o retorno do concurso consolida o trabalho cultural na cidade. “Construir uma relação produtiva com os artistas da cidade é fundamental para criarmos vínculos entre a nossa comunidade e abrirmos mais uma janela de criatividade para entreter e estimular o pensamento e o debate”, explicou.

Atendimento

Mais informações sobre o Concurso de Marchinhas de Carnaval 2018 estão disponíveis pelo telefone (11) 4747-4180. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.