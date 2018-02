Cultura de Suzano abre inscrições para mil vagas em oficinas

A Secretaria de Cultura de Suzano abre nesta segunda-feira (19) as inscrições para 13 oficinas culturais gratuitas. Ao todo, mil vagas foram colocadas à disposição. O local para efetivar o cadastro, que pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, vai depender do curso escolhido pelo interessado.

As oficinas culturais disponíveis são: dança, teatro, canto coral, violão, capoeira, pintura em tela, desenho infantil, desenho artístico, artesanato, papel machê, grafitti, escultura e xilogravura. Todas vão começar no próximo dia 26 (segunda-feira), nos quatro centros culturais do município e terão duração de oito meses.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local onde serão realizados os cursos com RG, comprovante de residência e acompanhados do responsável legal no caso dos menores de idade. As inscrições são gratuitas e serão preenchidas até a finalização de todas as mil vagas. Mais informações a respeito podem ser obtidas diretamente nas unidades, pelo telefone 4747-4180 ou pelo site www.suzano.sp.gov.br.

Os detalhes foram definidos na última sexta-feira (16) durante encontro do secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, com os arte-educadores que ficarão responsáveis pelos cursos. “É mais uma oportunidade que este governo propicia de democratizar o acesso à Cultura na cidade”, destacou o chefe da pasta.

Além dessas oficinas, a Secretaria Municipal de Cultura já vem atendendo 5,5 mil pessoas em atividades culturais e esportivas em 20 pontos diferentes, por meio do Programa Esporte Lazer da Cidade (Pelc), lançado pela Prefeitura de Suzano no mês passado.

Relação de oficinas e unidades



Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi



Rua Benjamin Constant, 682, Centro

Cursos: dança, teatro, canto coral, violão, pintura em tela, desenho infantil, desenho artístico, artesanato, papel machê, grafitti, escultura e xilogravura

Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato

Rua Domingos Victorino, 68, Jardim Cacique

Cursos: dança, teatro, violão, desenho infantil, desenho artístico e artesanato

Centro Cultural de Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva

Rua Crispim Adelino Cardoso, 42, Vila Júlia, distrito de Palmeiras

Cursos: dança, teatro, violão, desenho infantil e artesanato.

Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz

Rua Katshutoshi Naito, 957, Sesc, distrito de Boa Vista

Cursos: dança, canto coral, violão, desenho infantil, capoeira e artesanato