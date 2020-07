Cultura de Suzano divulga lista dos 30 artistas selecionados para a 2ª fase da Mostra Virtual

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou nesta quarta-feira (8) a lista dos artistas da cidade selecionados para a segunda fase da Mostra Virtual Cultura Presente. A programação das primeiras apresentações online, que terão início em 17 de julho (sexta-feira), será definida na próxima semana. Os nomes podem ser consultados no site www.memoriaefuturosuzano.com.br.

No total, houve 51 inscrições, porém foram habilitados 30 trabalhos. Isso porque 20 já haviam sido escolhidos anteriormente para a primeira fase e um não se tratava de trabalho artístico. A comissão da pasta responsável pelo projeto deu preferência àqueles que ainda não participaram. As áreas abrangidas são artes plásticas, manifestações populares, música, teatro, dança e circo.

As apresentações ocorrerão sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 19 e às 20 horas, por meio de transmissões em vídeo – ao vivo ou gravação – com duração de 30 a 60 minutos, na página “AgendaCulturalSuzano” no Facebook, no site www.memoriaefuturosuzano.com.br e em suas contas nas redes sociais. A primeira fase ocorreu de 21 de maio a 4 de julho, com 146.570 visualizações, e teve a participação de 42 profissionais.

Assim como na etapa inicial, cada um dos habilitados receberá cachê no valor de R$ 600, como forma de minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Além de dar continuidade à programação oficial de eventos e atividades, os objetivos da secretaria são apoiar a classe artística e proporcionar à população acesso à produção cultural durante este período de distanciamento social e de quarentena.

Artistas selecionados para a 2ª fase da Mostra Virtual Cultura Presente

• Felipe Lanzas – Artes Plásticas

• Kinberly Fly – Manifestações Populares

• Sérgio Coxa – Música

• Yago Luna – Música

• Wagner Platero – Música

• Alê Kaid Rodrigues – Música

• Fabiano Diniz – Música

• Rafa Marcondes – Teatro

• Cantor Carlos Ronaldo – Música

• Thiago Chuva – Música

• Dalva – Artes Plásticas

• Rita Cavassana – Artes Plásticas

• Jussara Freitas – Circo

• Jackson Adriano – Teatro

• Sabrina Ferreira – Dança

• Ricardo Branco – Música

• Markus – Dança

• Waguinho – Música

• Elizandra Depp – Teatro

• Fer do Cavaco – Música

• Coletivo Membrana – Dança

• Cléber Akio – Música

• Vanessa Oliveira – Dança

• Francine Eduarda – Manifestações Populares

• Carlos Rei – Teatro

• Caio S – Artes Plásticas

• Preto W.O. – Música

• Tatiane Matos – Dança

• Flávia Gonçalves – Teatro

• Willo – Artes Plásticas