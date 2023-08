Cultura de Suzano lança edital para gravação de músicas e audiolivro

A Secretaria Municipal de Cultura está lançando edital de chamamento público para a seleção de projetos de gravação de áudio e produção fonográfica que serão realizados no Polo de Música e Audiovisual Paulo José, situado na rua Paraná, 70, região central de Suzano. A iniciativa tem por objetivo fomentar a produção local e garantir o acesso a tecnologias e equipamentos de áudio a músicos, compositores, intérpretes e autores da cidade.

Para buscar uma das 19 oportunidades que serão disponibilizadas, o interessado deverá informar no momento da sua inscrição qual será sua modalidade de interesse. Cada uma possui uma quantidade determinada de projetos contemplados, considerando que a prioridade é dada aos projetos autorais. As inscrições estarão abertas até às 18 horas do dia 21 de agosto e podem ser efetuadas por meio do link forms.gle/kxRKNvQcAE5ti9o18 ou, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, no Polo de Música e Audiovisual Paulo José.

Para a modalidade “EP Autoral”, que compreende gravação, mixagem e masterização de músicas autorais nunca antes gravadas, serão contemplados oito projetos que poderão ter de três a seis faixas. Para o “Rap, Trap, Funk Autoral”, serão três projetos com três faixas. Na categoria “Acessibilidade Literária”, que inclui a gravação de audiolivros ou contos, serão escolhidos cinco projetos, para este caso a pasta poderá disponibilizar uma atriz ou ator. E no segmento “EP Autoral Artista Mirim”, para artistas entre 7 e 15 anos, está prevista a seleção de três projetos autorais com até três faixas sonoras.

As inscrições estão restritas a pessoas físicas comprovadamente residentes em Suzano nos últimos dois anos. No caso de inscrições de pessoas menores de 18 anos, o responsável legal deverá enviar a autorização para a participação. No caso de bandas, 50% dos componentes devem apresentar comprovante de residência. No ato do cadastro, devem ser enviadas 50% das faixas sonoras apresentadas em formato MP3, com relação aos projetos de música. No caso dos projetos de “Acessibilidade Literária”, deve ser apresentado exemplar do livro ou cópia dos textos a serem gravados. Os artistas poderão se inscrever em mais de uma categoria, mas apenas um poderá ser escolhido

Os critérios da equipe julgadora, formada por três profissionais de notório saber escolhidos pela secretaria, serão baseados, no caso do EP, em informações detalhadas do projeto, como a quantidade de músicas prontas, a quantidade de músicas que possuem arranjo e a capacidade técnica da equipe envolvida. Com relação à categoria “Acessibilidade Literária”, serão consideradas a relevância, a abrangência, a motivação e os temas do livro.

Os artistas vencedores poderão contar com o suporte da equipe técnica do polo audiovisual para o acompanhamento das gravações de cada instrumento, mixagem e a pós-produção para o trato ideal das composições e entrega do produto final aos contemplados, em diferentes formatos. A pasta de Cultura pretende preparar um evento para apresentar as obras e valorizar os artistas que participaram do projeto, incentivando o desenvolvimento de suas carreiras.

O secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, destacou que o edital abre uma grande oportunidade para que os munícipes envolvidos neste setor possam desenvolver seus trabalhos. “Serão oportunizadas várias horas em estúdio para gravação, mixagem e masterização de cada projeto, promovendo ainda um grande suporte aos deficientes visuais com os audiolivros. É mais uma grande iniciativa da prefeitura, que fomenta a Cultura em nossa cidade com a valorização da produção local. Proporcionaremos uma experiência única para quem não tem a chance de fazer suas gravações em estúdio, aproximando nossos artistas de uma estrutura profissional”, ressaltou Walmir.