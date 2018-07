Cultura de Suzano realiza circuito de cinema, exposições e festas julinas

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano divulgou esta semana a programação de atividades deste mês na agenda cultural do município. A lista completa das atividades está disponível no site oficial da prefeitura ( www.suzano.sp.gov.br/web/cultura/servicos-secretaria-de-cultura ). Entre as ações, estão programadas a realização do Memória Viva, Piquenique do Crochê, festas julinas, circuito de cinema e exposições.

O start para as atividades foi nesta terça-feira (03) com o projeto Memória Viva, que homenageou três pessoas da comunidade nipônica: Jorge Ueno (In Memoriam), Sadao Nishioka (In Memoriam) e Fumika Horigome Yuta, com intuito de reconhecer e documentar para as futuras gerações a contribuição desses cidadãos para o desenvolvimento do município.

Exposições

E quando o assunto for exposição, até sexta-feira, os suzanenses poderão apreciar a mostra de artes plásticas “110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil” no Centro Cultura Moriconi, das 9 às 17 horas.

Já as imagens do “Lentes sobre Suzano – Patrimônio Cultural” ficarão disponíveis no shopping (Rua Sete de Setembro, 555 – Conjunto Residencial Iraí) até a próxima segunda-feira.

A pasta também vai contar com a exposição dos trabalhos dos alunos do curso de Desenho no Centro Cultural Nelson da Cruz (Avenida Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista), além da mostra “Vidro”, de Erasmo Amorim, no 1° andar do Centro Cultural Moriconi – ambos seguirão até dia 31 deste mês.

Festa

Para quem gosta de festa julina, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) realiza o encontro “Mió Arraiá do Ano”, entre às 12 e 19 horas, no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), e outra edição no dia 21 de julho no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Cacique) em parceria com o programa Vivências Culturais.

Mais atrações

No dia 21 de julho, o Casarão das Artes (Rua 27 de Outubro, 271 – Centro), entre 11 e 18 horas, recebe mais uma edição do Piquenique do Crochê, um evento que visa reunir os fãs da arte de crochetar para um “aulão” de ensinamento do famoso quadrado de crochê e para participar da construção coletiva de uma colcha, que será doada à Campanha do Agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

“No local, haverá uma exposição com peças criativas para inspiração dos participantes, que também vão conhecer tendências, por meio de um bate-papo com vários profissionais da área. Quem quiser participar, basta ir ao Casarão no horário indicado. Teremos à disposição lãs e agulhas para confecção”, detalhou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

Aos amantes de cinema, a Prefeitura oferece gratuitamente sessões por meio dos projetos Ponto MIS e Circuito 7ª Arte, que acontecem no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro Cultural Moriconi. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 16 horas, longas-metragens são exibidos ao público. É solicitado que os interessados confiram com antecedência a classificação indicada do filme.

O Sarau de Vivências também está incluso na programação para ser realizado nos dias 27 e 28 de julho nos Centros Culturais Moriconi e Nelson da Cruz, respectivamente. A iniciativa apresenta trabalhos das oficinas culturais da prefeitura pelo projeto Vivências Culturais e conta com a participação dos suzanenses.

Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.