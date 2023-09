Cultura define nomes para gravação no Polo de Música e Audiovisual

A Secretaria Municipal de Cultura definiu os artistas que terão a oportunidade de realizar a gravação, a mixagem e a masterização de suas canções autorais no Polo de Música e Audiovisual Paulo José (rua Paraná, 70 - Centro). Após o período de inscrições, encerrado em 21 de agosto, foram escolhidos os oito projetos previstos no edital de chamamento público a partir dos critérios anunciados que levaram em consideração a quantidade de músicas prontas, o número de canções que possuem arranjo e a capacidade técnica da equipe envolvida.

Os proponentes e gêneros musicais foram assim classificados, nesta ordem: Kadu Sasso (rock); Paraguai e Ze do Vale (Sertanejo de Viola Caipira); Pumpkinhead (Blues e Rock); Michele Sinohara (Músicas de Rezo); Felipe Freak (Rock/Metal); Rafael Nogueira de Souza de Sant’Anna (Música Emocional); Gabriel Domiciano (MPB); e Lili Figueiredo (MPB/Samba).

Outros dois artistas, Ruffus Khann (Pop); e Nick de Paula (MPB/Samba/Bossa Nova), que ficaram como suplentes na 9º e 10º posições, respectivamente, também terão a oportunidade de desenvolverem seu trabalho no Polo de Música e Audiovisual após os oito selecionados no edital serem convocados para gravar. A partir da semana que vem, começarão a ser agendados os dias e horários em que cada um será atendido, obedecendo o critério de pontuação.

Os artistas vencedores poderão contar com o suporte da equipe técnica do polo para o acompanhamento das gravações de cada instrumento, mixagem e a pós-produção para o trato ideal das composições e entrega do produto final aos contemplados, em diferentes formatos. A administração municipal pretende preparar um evento para apresentar as obras e valorizar os artistas que participaram do projeto, incentivando o desenvolvimento de suas carreiras.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, cumprimentou os artistas que participaram do processo. “Parabenizo a todos os músicos da cidade que compartilharam suas produções neste momento. Foi uma grande oportunidade que tivemos de valorizar o talento dos participantes, recebendo trabalhos dos mais variados gêneros musicais. Agora chegou a vez das gravações, momento este que dará uma contribuição importante na carreira de cada um”, declarou Walmir.

Mudança de prazo

Com relação a um outro chamamento público da Secretaria Municipal de Cultura, que definirá os grupos e artistas que terão o direito de utilizar os equipamentos culturais de Suzano ao longo dos próximos meses, houve mudança no prazo de disponibilidade do formulário de inscrição para os interessados. Esse período, que se encerraria no dia 4 de setembro, foi estendido para o próximo dia 20. Pelo link forms.gle/uQmbJbkQkMeCMXWW7, é possível realizar o cadastro solicitado.

Os espaços envolvidos no regulamento emitido pela pasta incluem o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o Pavilhão Zumbi dos Palmares e os Centros Culturais Fumiko Fukushima Katsumata (Casa Branca), Professor Luiz Antônio da Silva (Palmeiras), Nelson da Cruz (Boa Vista) e Monteiro Lobato (Colorado). Por meio do chamamento, o objetivo é conferir a democratização da produção e do consumo artístico na cidade.