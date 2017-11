Cultura encerra atividades de oficinas e inicia apresentações

O calendário de atividades das Oficinas de Vivências Culturais da Secretaria de Cultura de Suzano está programado para ter seu encerramento neste sábado. Na sequência terão início as apresentações. Ao todo, quase quatro mil alunos participaram dos cursos.

As apresentações começam neste sábado, com o ballet do Centro Cultural de Palmeiras (Rua Crispim Adelino Cardoso, 45 - distrito de Palmeiras), a partir das 9 horas, juntamente com a exposição dos trabalhos de artes plásticas. O Centro Cultural Boa Vista (Rua Katsutoshi Naito, 957 - Cidade Boa Vista) iniciará suas apresentações às 13 horas, também com a mostra dos trabalhos de artes plásticas.

No dia 11 de novembro será a vez dos alunos do Centro Cultural Colorado (Rua Domingos Victorino, 68 - Jardim Colorado), que contarão com as turmas de ballet, violão, teatro, capoeira e artes plásticas. Já o Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) contará com a cerimônia de troca de cordões do grupo de capoeira a partir das 10 horas.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro) terá o encerramento dos cursos de música entre os dias 17 e 19 de novembro (sexta a domingo), a partir das 19 horas. Enquanto isso, o Teatro Dr. Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) contará com o encerramento das turmas de dança nos dias 24, 25 e 27 de novembro.

As apresentações de teatro ocorrerão nos dias 25 de novembro no Casarão das Artes e no dia 30 de novembro, para as turmas adultas, no Centro Cultural Moriconi. Já nos dias 6 e 7 de dezembro (quarta e quinta-feira) será a vez das turmas de teatro infantil e juvenil, no Teatro Armando de Ré.

Para o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, as oficinas mostraram-se um sucesso, com a participação e empenho da comunidade. "As oficinas de vivências culturais foram procuradas por milhares de suzanenses que estão ávidos para consumir e produzir cultura. E haverá mais para este público em 2018", afirmou.

Cantata

A Secretaria de Cultura também promoverá durante o mês de dezembro a Cantata de Natal, na Praça João Pessoa (Centro). A progamação será realizada até o dia 23 com a apresentação de corais, espetáculos de teatro e outras manifestações artísticas. Mais informações sobre inscrições estão disponíveis pelo telefone 4747-4180.