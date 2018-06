Cultura oferece vagas em oficinas de cinema, iluminação e fotografia

A Secretaria de Cultura de Suzano realiza inscrições para dois cursos e um workshop gratuitos nas áreas de cinema, iluminação cênica e fotografia até o dia 18 de junho. Ao todo, 60 vagas foram colocadas à disposição – 20 para cada oficina. A iniciativa ocorre por meio de uma parceria da Prefeitura de Suzano com o Museu da Imagem e do Som (MIS), do governo do Estado, pelo projeto Pontos MIS. As inscrições podem ser feitas na sede pasta, localizada no Centro Cultural Moriconi.

O curso de Iluminação Cênica é direcionado àqueles que atuam nas áreas artística e de produção cultural e que tenham a partir de 16 anos. O início será em 18 de junho e as aulas ocorrerão sempre às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 horas.

A capacitação será ministrada por Tomate Saraiva e terá conteúdos que visam desenvolver o potencial criador dos alunos para o mercado de trabalho com iluminação e estimular a pesquisa na área.

Com total de 54 horas, realizadas durante nove semanas, o curso contará com aulas teóricas e práticas nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro) e no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (Rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro).

O segundo, Interpretação para Cinema, é voltado para o aprendizado de técnicas de interpretação diante das câmeras, tanto para a realização de testes para publicidade como para formação de elenco para produções de audiovisual, em especial para a interpretação em produções cinematográficas.

Ministradas pelo ator Herculano Oliveira de Almeida, as aulas terão carga total de 54 horas, em que haverá atividades teóricas e registros em vídeo, com a participação dos alunos, como parte da metodologia. O curso, que terá início no dia 22 de junho, com a oferta de 20 vagas, será realizado às sextas-feiras, das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 9 às 14 horas, no Centro Cultural Moriconi.

Ao término, cada aluno terá um registro em vídeo, nos padrões de teste de VT. O interessado deverá preencher uma carta de interesse expondo suas motivações para o curso até a data limite. A partir daí os 20 selecionados serão informados posteriormente pela Secretaria de Cultura sobre o resultado do pedido de inscrição.

Já o workshop Fotografia e Iluminação – Teoria e Prática Fotográfica ocorrerá apenas no dia 18 de junho, das 15 às 19 horas, no Centro Cultural Moriconi. A capacitação será feita por Leandro Menezes. O objetivo é preparar o praticante para o uso e a compreensão dos mecanismos de uma máquina fotográfica em modo manual e proporcionar contato técnico e prático com a iluminação de estúdio, para ampliar o entendimento sobre processo da fotografia em geral. As 20 vagas são oferecidas a interessados com mais de 12 anos.

“Os dois cursos e o workshop contribuem com o programa permanente de formação cultural, desenvolvido pela pasta, e trazem informações complementares que contribuirão para a aqueles que pretendem aperfeiçoar seus conhecimentos nessas áreas”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

Mais informações pelo telefone 4747-4180.