Cultura realiza debate sobre a construção da igualdade

A Secretaria de Cultura de Suzano realizou, na noite de quarta-feira, a 7ª edição do projeto Cultura em Debate. O encontro mensal ocorreu nas dependências do Auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, e reuniu membros de movimentos negro e LGBT para discutir o tema “O papel da Cultura na construção da igualdade”. O próximo evento, o último do ano, está programado para 29 de novembro, às 19 horas.

O jornalista e escritor Escobar Franelas foi quem mediou o debate, que contou ainda com a participação do professor, ex-secretário de Cultura e vereador em Guarulhos, Edmilson Souza, e da também professora, integrante da Apeoesp e representante do movimento negro, Inês da Silveira. O público presente pôde discutir sobre uma temática cada vez mais presente sobre as mais várias formas de preconceito e das dificuldades para se alcançar a igualdade.

“Essa situação nos incomoda, de perceber que o tempo passa e ainda existe a dificuldade de respeitar as diferenças. Precisamos discutir isso em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito ao papel da cultura na construção da igualdade. Ainda falta muito para mudarmos esse cenário”, destacou a coordenadora de oficinas da Secretaria de Cultura de Suzano e responsável pelo projeto, Raquel Pereira.

O objetivo com a iniciativa é aprofundar a discussão de assuntos, que, muitas vezes, ficam na superficialidade, a partir da abertura de diálogo com a população de maneira constante. Além de atrair o público em geral, o projeto procura pessoas que estão envolvidas com os temas em discussão e mesclar os mais diversos movimentos sociais para enriquecer o debate.

“A cada edição a participação aumenta, assim como o aprofundamento e a ampliação da discussão. Quem vem é muito interessado e participativo”, afirmou Raquel. “Vejo como muito positivo o resultado e penso que o desenvolvimento do projeto será uma marca dessa gestão ao longo de todo o mandato”, complementou. Entre os assuntos já debatidos estão gênero, arte urbana, pedagogia social e agora a igualdade.

Para o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, que também participou do encontro, faltam debates e espaços para discussão de assuntos que podem fazer a diferença na vida das pessoas. “Queremos oportunizar à população esse tipo de envolvimento. Da mesma forma, também pretendemos receber propostas, temas a serem debatidos, ou seja, queremos nos pautar pelo desejo das pessoas, sobre o que elas gostariam de discutir”.

Garippo ainda ressaltou que a intenção é fomentar mais debates públicos futuramente a respeito de outras áreas, como, por exemplo, cinema. “Nossa ideia é vincular a exibição de filmes à discussão na sequência sobre o que é assistido”, adiantou o secretário.