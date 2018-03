Curso gratuito sobre técnicas de som em vídeos com Beto Strada está com inscrições abertas

O compositor, maestro e arranjador Beto Strada, que já esteve no município em uma ação do programa Pontos MIS, retorna à cidade agora em março, para compartilhar um pouco mais de seus conhecimentos sobre técnicas de som nos vídeos ao público interessado. A atividade, dessa vez trazida diretamente pela Secretaria Municipal de Cultura, é gratuita e destinada a pessoas com idade a partir dos 18 anos.

O curso será ministrado ao longo de quatro dias – 19 a 22 de março, das 18h às 22h, reunindo 16 horas de carga horária total. Há 30 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas online. A Secretaria de Cultura pede para que só se inscrevam aqueles que terão disponibilidade de comparecer em todas as aulas, a serem realizadas no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Também pede-se dos participantes que levem notebook com um programa de edição de imagens e som instalado.

Beto Strada é compositor, maestro e arranjador com experiência vasta e diversificada. Já compôs mais de 40 trilhas sonoras para longas-metragens e trabalhou com diretores de cinema como: Anselmo Duarte, Nelson Pereira dos Santos, Jesse Valadão, José Mojica Marins, Adriano Stuart, Adnor Pitanga, entre outros. Ele compôs as trilhas sonoras dos filmes: O Cinderelo Trapalhão, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas e O Rei e os Trapalhões.

Serviço

Curso “O Som em Cena”, com Beto Strada

Local: Centro Cultural - Sala Wilma Ramos (Praça Mon. Roque Pinto de Barros, 360 - Centro)

Data: de 19 a 22 de março de 2018

Horário: das 18h às 22h horas - Carga horária total: 16 horas

Vagas: 30

Faixa etária: a partir de 18 anos

Cada participante deverá trazer seu notebook com um programa de edição de imagens e som instalado. (Sugestão: Sony Vegas)