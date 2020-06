Curta Suzano divulga filmes selecionados para mostra online 2020

O Curta Suzano divulgou em 19 de junho (Dia do Cinema Nacional), os filmes selecionados para a 4ª Mostra do Curta-metragem do Alto Tietê. Neste ano o festival recebeu em torno de 400 filmes, sendo 30 os selecionados. Destes, 17 obras concorrem no Panorama Alto Tietê, nove no Panorama Brasil e quatro no Panorama Mundo. O evento - que este ano será exclusivamente online - acontece entre 17 e 24 de junho de 2020, no site www.curtasuzano.com.br.

Segundo Escobar Franelas, um dos organizadores do evento, "nesta edição o Curta Suzano premiará pela primeira vez filmes do circuito nacional, dentro do Panorama Brasil que, assim como o Alto Tietê, contemplará 9 categorias". No total, serão oferecidas 18 estatuetas, de Melhor Filme, Melhor Filme (Júri Popular), Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Protagonista, Melhor Protagonista Coadjuvante, Melhor Montagem, Melhor Fotografia e Melhor Som. Franelas reiterou que por conta da pandemia, o painel Panorama Estudantil do Alto Tietê foi cancelado para este ano, uma vez que estudantes estão em isolamento social. Segundo ele, os filmes já inscritos concorrerão na mostra do ano que vem.

Outra inovação do Curta Suzano para este ano é uma formação online, Introdução à Produção Audiovisual, cujo primeiro módulo, Breve História do Cinema, já está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=E58MsyQgpzw&t=34s.