Dançarino suzanense cria canal no YouTube que ensina dançar sertanejo

O jovem suzanense Elton Ferrer da Silva e sua namorada Raissa Evelyn de Barros, ambos com 25 anos, realizam semanalmente vídeo aulas sobre danças sertanejas, e alguns outros ritmos em um canal do YouTube que já ultrapassa a marca de 2,2 mil inscritos. O canal intitulado “Elton Ferrer” foi criado em 2008 pelo dançarino.

“No começo o canal foi criado no intuito de apontar os benefícios da dança e também levantar a autoestima das pessoas. Entretanto, nos últimos três meses, resolvi focar em vídeo aulas de sertanejo e a quantidade de inscritos aumentou bastante”, conta.

Além disso, Elton também mantém um espaço físico, chamado “Point Dance”, na região central da cidade, com diversas modalidades de dança como: Street Dance, Fitdance, Dança de Salão (para a terceira idade), Sertanejo, Balé, Vanera, Circuito Funcional, entre outros.

Apaixonado pela dança desde pequeno, o dançarino explica que aprendeu a tomar gosto através das danças individuais. “Assistia muitos clipes de ícones como Michael Jackson e James Brown. E depois que realizei minha inscrição em uma academia para aprender a dançar de verdade, o sertanejo acabou tomando conta de vez da minha vida”, enfatiza.

Dentre os vídeos postados, um lançado recentemente foi gravado dentro do trem, sentido Ferraz de Vasconcelos. “A ideia surgiu depois de um evento em uma escola de inglês na cidade de Ferraz, porém, já havia feito isso anteriormente só que acabei fazendo o papel da mulher na dança”, conta rindo.

Ação voluntária

Com a ideia de elaborar um curso online de dança sertaneja, Elton também participa de um projeto social, através da Fundação MGI, na qual, realiza aulas gratuitas para jovens e crianças carentes do município. “Atendemos cerca de 80 crianças e adolescentes no espaço, para incentivar na aprendizagem da dança e no que a mesma pode proporcionar. As aulas são divididas em duas turmas, sendo nos períodos da manhã e tarde”, afirma.

Novidade

Para expandir a iniciativa da música pra diversas pessoas, o dançarino juntamente com sua equipe de alunos se apresentarão amanhã, com intuito de promover uma dança sincronizada, estilo “Flash Mob”.

A atividade será iniciada a partir das 11 horas, na praça em frente a estação, e será um evento aberto e gratuito ao público.

“Quem tiver interesse em dançar, poderá prestigiar e também deixar a timidez de lado para experimentar e dançar também”, convida o casal.

Para os interessados em assistir os vídeos do youtuber, através do link Elton Ferrer, ou na página no facebook.com/eltonferreroficial.