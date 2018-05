'Deadpool 2' e 'Eu Só Posso Imaginar' estreiam hoje no cinema de Suzano

Antes do lançamento de "Vingadores: Guerra Infinita", os diretores Joe e Anthony Russo divulgaram uma carta oficial para os fãs do mundo todo pedindo a eles que não dessem "spoilers" logo após a estreia do filme. A dupla queria garantir que todos pudessem assistir ao longa e se surpreenderem com a produção. Agora, foi a vez de Ryan Reynolds - que dá vida a DeadPool - pedir de maneira bem-humorada que os fãs não deem "spoilers" do novo filme do anti-herói.

Foi por meio de uma cara. Escrevendo como o protagonista do filme, o texto é repleto de frases sem sentido e palavrões, características do personagem.

"Só algumas poucas pessoas sabem o roteiro de verdade do filme. Uma delas não é o Ryan Reynolds. Nós estamos pedindo a vocês que após assistirem ‘Deadpool 2’ não falem p**** nenhuma das coisas legais que acontecem no filme. Seria bem chato estragar para todo mundo que o Deadpool morre. Estou brincando. Não estou brincando. Estou brincando?", diz um trecho da carta.

“Deadpool 2” estreia nesta quinta-feira (17) no cinema de Suzano. Na sequência, quando o super soldado Cable, interpretado por Josh Brolin, que é um mutante vindo do futuro, chega em uma missão assassina, Deadpool precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

É aí que o anti-herói mercenário deve formar o supergrupo, que será intitulado “ X-Force” - que mais tarde vai ganhar filme próprio. Uma curiosidade sobre o filme é que ele passa a ter a primeira trilha sonora com o selo de “conteúdo obsceno” da história, recebendo classificação etária de 18 anos, assim como o filme.

Estreia

Outro filme que também estreia hoje no Centerplex é o filme “Eu Só Posso Imaginar”. O drama que será exibido na sala 4 do cinema, conta a verdadeira e inspiradora história desconhecida por trás da renomada canção “I Can Only Imagine” - o maior hit rock gospel das paradas americanas - da banda de MercyMe, que oferece esperança para muitas pessoas, além de uma emocionante lembrança do poder do verdadeiro perdão. No enredo, o filme vai relata a conturbada relação de Bart - vocalista do MercyMe com sua família e seu encontro com a fé por meio da música.

Com direção de Andrew Erwin e Jon Erwin, o lançamento é o primeiro filme que será acompanhado por uma ação inédita e colaborativa entre a distribuidora e o órgão federal.

As exibições do longa-metragem protagonizado por Dennis Quaid e J. Michael Finley serão precedidas por uma vinheta do Ministério dos Direitos Humanos, com 30 segundos, que convida os espectadores a denunciar violações contra crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e contra a discriminação.

Os canais divulgados no vídeo são o Disque 100, o aplicativo Proteja Brasil, e o site Humaniza Redes.

Nos Estados Unidos, a Lionsgate, responsável pela distribuição do filme no país, promoveu uma ação semelhante com o Chat About Faith, um canal idealizado para auxiliar pessoas em situação de risco pessoal e social. A classificação indicativa é livre.

Música

No Brasil, a música tema do filme ganhou uma versão em português que foi gravada pelo ministério Diante do Trono de Belo Horizonte.