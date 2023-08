Dedicação e profissionalismo no atendimento ao paciente

Psicólogo, iridologista e terapeuta de florais quânticos. Este é Maurício de Ávila, de 57 anos, profissional que atende no Centro Médico do Clube DS, no Centro de Suzano há um ano e faz a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente quando os assuntos são ansiedade e depressão.

Acompanhe a entrevista deste profissional ao Circuito Alto Tietê.

Confira agora nosso bate-papo.

DS: Quem é Maurício de Ávila?

Maurício: Sou psicólogo clínico, atuo com a terapia cognitiva comportamental (TCC). Ajudo as pessoas a se libertarem de sintomas de ansiedade e depressão pela psicoterapia breve, tenho obtido ótimos resultados no curto prazo.

A psicoterapia breve é uma abordagem terapêutica focada em resolver questões específicas em um período mais curto de tempo. Geralmente em algumas semanas ou meses, dependendo de cada caso. Ela se concentra em metas claras e objetivas para ajudar o paciente a lidar com questões específicas, oferecendo apoio emocional e estratégias práticas para enfrentá-las.

DS: Você contou que já recebeu relato de gratidão de pacientes por causa dos resultados do tratamento?

Maurício: Sim. Vou te dar um exemplo de uma mensagem que recebi. "Gostaria de agradecer ao meu psicológico Maurício Ávila pela paciência e comprometimento que teve comigo. Quando fui ao seu consultório estava perdida com crise de ansiedade e tristeza, eu tinha muitos pensamentos negativos, me irritava por qualquer coisa, não me cuidava, já estava desistindo de mim. Eu sabia que algo estava errado e decidi buscar ajuda, e ele me acolheu muito gentilmente. Foi um tratamento de seis meses onde fui me descobrindo como mulher, voltei a me amar, melhorei meu relacionamento com as pessoas que eu amo, e aprendi a controlar minha ansiedade. Hoje só tenho agradecer ao senhor por seu lindo trabalho, que Deus abençoe sempre".

DS: Você também é iridologista e terapeuta. Fale um pouco sobre estas áreas de atuação.

Maurício: Sou iridologista, terapeuta de florais quânticos e psicólogo. A primeira identifica possíveis deficiências de sua saúde física e mental, pela análise da íris. É um tratamento eficaz para combater a ansiedade, depressão, desânimo e estresses. Já a terapia vibracional modula as funções orgânicas com florais quânticos, além de potencializar seu desenvolvimento pessoal através do mapeamento psicológico, físico e comportamental com análise corporal.

DS: Quais as principais queixas que você recebe no consultório?

Maurício: Atualmente as maiores demandas para saúde mental são queixas de sintomas de ansiedade e depressão. Infelizmente as pessoas procuram o profissional psicólogo quando os sintomas estão incomodando muito, quando o ideal seria buscar a terapia para autoconhecimento e gestão das emoções para aprenderem lidar com as mudanças internas para adaptação às mudanças externas com saúde física e mental.

DS: Você é casado, tem filhos?

Maurício: Sou casado há 25 anos, tenho um filho, o Bruno, de 21 anos. Moro em Suzano há 47 anos, desde os 10, e tenho a família como valor principal, que é a menor célula da sociedade e como legado ajudar todos as pessoas a manterem a saúde física e mental para constituírem famílias harmoniosas para construção de uma sociedade valiosa

DS: Qual o recado você pode deixar para as pessoas que tem receio de procurar um psicólogo?

Maurício: Não tenha medo de procurar ajuda para cuidar da sua saúde mental. O autocuidado emocional é um ato de coragem e força! Você merece se sentir bem consigo mesmo!