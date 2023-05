Dedicação, foco e profissionalismo quando o assunto é Comunicação

DS: Conte um pouco da sua trajetória profissional para gente? Onde começou, por quais veículos passou?

Publio: Comecei a trabalhar muito cedo, aos 11 anos, e antes do jornalismo fui marceneiro, funileiro, pintor de autos, eletricista automotivo e montador de autos. Isso tudo para que fosse possível arcar com os custos da faculdade (Universidade Mogi das Cruzes) na época. No jornalismo, minha primeira experiência foi como estagiário do Mogi News (2006), onde me desenvolvi como repórter. Em 2007, paralelo ao jornal, iniciei na Rádio Metropolitana (AM 1070). E, em 2008, assumi como editor-chefe da Gol, a Revista de Esporte do Grande ABC. Em 2009 passei pelo Diário Esportivo Lance!, na Capital Paulista. Mas foi em 2010 que veio a grande oportunidade da minha carreira no Diário de Suzano, permitindo que eu realizasse meu maior sonho: cobrir a Copa do Mundo na África do Sul. No DS segui até 2015 como editor de Esportes, Nacional e Economia. Neste período, em 2013, também assumi a equipe de Esportes da ConectCar SP/Rio FM (90,7), antiga Rádio DS.

DS: Quando a Cape Press foi concebida? Quais serviços vocês oferecem?

Publio: No final de 2013 surgiu a ideia de empreender no ramo de Comunicação, mas foi em janeiro de 2014 que a Cape Press conseguiu seu primeiro cliente. A Agência iniciou exclusivamente como assessoria de imprensa e foi se moldando a medida que novas ferramentas e segmentos foram surgindo no mercado. Às vésperas de completar 10 anos, em outubro, hoje somos o Grupo Cape, que conta além da Cape Press Comunicação, com a Pública Agência de Publicidade, Itaquá Led, Cape Brindes, Cape Talent, Diário Itaquá, Jornalismo Alviverde e Jornalismo Corintiano.

DS: Hoje você é um empresário de Comunicação muito bem sucedido. A que você atribui este sucesso?

Publio: Acredito que o sucesso de cada empreitada está na dedicação e foco. Durante esses 10 anos muitas provações nos foram impostas. No entanto, desistir nunca foi uma opção. É o projeto de vida meu e do meu sócio, o também jornalista Thiago Campos. Sou grato a Deus por ter colocado em minha vida alguém com a disposição e a dedicação ao trabalho que o Thiago tem.

DS: Você está à frente também do Diário Itaquá. Qual o maior desafio de ter de conduzir um jornal hoje?

Publio: Essa é a parte mais prazerosa do Grupo Cape. Amo jornalismo e a rotina do jornal impresso é algo que está na minha essência.

DS: Como você concilia uma rotina de trabalho intensa com a família?

Publio: Realmente a rotina do empreendedorismo exige tempo e disciplina, e em alguns momentos o tempo em família é sacrificado. Os últimos anos devido a pandemia exigiu ainda mais e o momento conturbado pelo qual todos nós passamos foi uma experiência nova.

DS: Você é casado, tem filhos? O que sua família representa na sua vida?

Publio: Sou casado há 24 anos! A Luzia é minha primeira namorada e eu a conheci aos 16 anos. Foi amor à primeira vista. É alguém que passou comigo todas as etapas da minha vida, desde o sonho em fazer uma faculdade até a conquista da casa própria e a chegada dos nossos filhos, Publio (11 anos) e Gabriel (3 anos). Minha família é o alicerce que Deus colocou na minha vida.

De família tradicional de Itaquaquecetuba, o jornalista Publio Vitor da Cruz, de 40 anos, se destaca entre os empresários do ramo da Comunicação no Alto Tietê. Acompanhe a entrevista concedida especialmente à página Circuito Alto Tietê do DS pelo sócio-proprietário do Grupo Cape.