Depois de 15 anos, bloco 'Galo de Ouro' retorna com desfiles em Suzano

Suzano terá novidades no Carnaval deste ano, isso porque, o bloco carnavalesco "Galo de Ouro" ressurge depois de 15 anos para trazer ao público diversão com seus desfiles de rua que era tradição na cidade.

Com ensaios todas as quintas-feiras, às 19h30, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, a novidade promete usar de brincadeiras e sátiras com o ressurgimento do antigo bloco.

"A retomada no Galo de Ouro partiu da diretoria do Suzaninho em trazer alegria e brincadeiras para as famílias, em especial, para aquelas que estavam com saudades do bloco e de pular carnaval", comenta o presidente do clube, Lázaro de Lima.

O desfile do bloco que está previsto para o dia 28, com saída do Suzaninho, às 19h30, em direção as ruas centrais da cidade, também terá um baile no salão que apresentará no clube as melhores canções de marchinhas e gritos de carnaval.

"Ainda não definimos a banda até o momento, mas garantimos que será uma noite muito animada".

O presidente enfatiza ainda que outros blocos carnavalescos que queiram participar do desfile na rua podem entrar em contato no clube e participar da agitação."Todos são muito bem-vindos", completa.

Além do desfile nas ruas da cidade, do baile e o grito de carnaval, Lázaro afirma também que haverá, entre os dias 2 e 3 de março, a partir das 13 horas, as matinês infantis para alegrar a criançada na folia. Entretanto, os convites do evento e os valores ainda não foram divulgados.

Com expectativa de atrair um público de aproximadamente 2 mil pessoas durante o evento, o responsável explica que os interessados em participar ou acompanhar o bloco Galo de Ouro, podem acompanhar os ensaios semanais no próprio salão do Clube.

"A novidade deste ano ainda não será revelada, mas os interessados podem acompanhar os ensaios e se divertirem antes mesmo do desfile. Atualmente, estamos com um público de 70 a 100 pessoas e a expectativa é de que o número aumente nos próximos ensaios", ressalta.

Para os interessados o espaço Suzano Futebol Clube fica localizado na Rua Nove de Julho, 722, no Jardim Santa Helena. Informações, através do telefone 4747-6011.

Novidade

Para confirmar o ressurgimento do antigo bloco suzanense foi realizado, durante a semana, uma reunião com o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, e o presidente do clube Suzaninho, Lázaro de Lima, para acertarem uma possível parceria durante a realização do desfile "Galo de Ouro".

De acordo com a secretaria de Cultura de Suzano, houve uma reunião da Comissão de Eventos da Prefeitura para discutir as demandas dos eventos que devem ser realizados na cidade.

Já com relação ao Carnaval, ficou definido que os blocos carnavalescos que queiram sair nos dias de Carnaval devem fazer um pedido na sede da secretaria informando trajeto, data, horário e a infraestrutura adequada para garantir a segurança dos foliões. As secretarias de Cultura e Transporte e Mobilidade Urbana fazem a análise de viabilidade para autorizar estes pedidos.

“O Bloco Galo de Ouro protocolou o pedido e o mesmo foi analisado e atendido”, informa a nota.

Segundo o secretário de Cultura Geraldo Garippo, o retorno deste bloco tradicional de Suzano é importante, já que isso representa a retomada da identidade cultural da cidade, além de ser uma oportunidade para que os foliões suzanenses tenham mais uma opção para brincar no Carnaval com segurança e alegria.