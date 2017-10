Dia das Crianças no Memorial terá Festival de Batata e Milk Shake

O feriado prolongado do Dia das Crianças terá sabor de diversão no Memorial da América Latina. A partir desta quinta-feira (12), o local recebe o 2º Festival de Batata e Milk Shake. A programação segue no fim de semana (sábado e domingo).

Com sabores e atrações para todas as idades, o evento tem entrada gratuita, sempre das 10 e às 21 horas. Além das deliciosas opções gastronômicas, que vão muito além da dupla que dá nome ao festival, o público poderá se divertir com outras atrações.

Serão realizados shows ao vivo do projeto Talentos no Memorial (somente no fim de semana), as crianças contarão com parque de diversões com brinquedos e barracas de jogos. E ainda haverá um espaço quick massage e um minishopping, com produtos diversos.

Muito mais que Batata

O cardápio do festival está recheado de guloseimas, que vão fazer o público de todas as idades se deliciar. A porção de batatas fritas é o destaque do evento. Mas ela pode ser incrementada. Pode vir com anéis de cebola, queijo, creme de cebola, cheddar, molho chileno picante e bacon, por exemplo.

Se apenas o recheio não é o suficiente, a batata ainda poderá vir acompanhada de nuggets, onion rings, costelinha barbecue, picanha, salsichas caramelizadas e carne em fatias finas.

Os que não querem a tradicional bata frita e preferem a espiral ou rústica, também serão contemplados. A rústica ainda terá a opção de ser servida com diferentes tipos de molho e acompanhamentos: rosti, cremosa, parmegiana, gratinada e recheada.

Para completar ainda mais o cardápio da gulodice, estarão disponíveis lasanha de batata à bolonhesa; escondidinhos de diversos sabores; e o dogkebi, o famoso dog americano na versão brasileira, servido com salsicha no palito, empanada com queijo e batata.

Muito mais que Milk Shake

Assim como ocorrerá com as opções de batata e o acompanhamento ou molho, na hora de escolher o Milk Shake adultos e crianças terão muitas dúvidas. São muitas possibilidades! Tem de Danoninho, amora, framboesa, morango, cereja, abacaxi ao vinho, maracujá, chocolate, chocolate com leite em pó, Ovomaltine, Prestígio, Ferreiro Rocher, floresta negra, creme de avelã, chocomenta, flocos, coco, Amarula e doce de leite argentino, entre outros.

Para ampliar a dúvida, há ainda mais uma irresistível opção: caneca lambuzada por fora com brigadeiro e granulado ou doce de leite e xerém de amendoim, servida com milk shake (morango, creme, chocolate ou tuti fruti) em diversas combinações. E são diversas mesmo: chantilly, raspas de chocolate, picolé de morango, farofa de biscoito de chocolate, creme de avelã, pedaços de chocolate, cookies, picolé de chocolate, calda azul e rosa, marshmallow, confeitos coloridos, balas de goma, pirulito, casquinha de biju, pedaços de pudim de leite condensado, calda e pedaços de caramelo.

O 2º Festival de Batata e Milk Shake é realizado pela Art Shine Promoções e Eventos com apoio cultural do Memorial da América Latina e do Governo do Estado de São Paulo.