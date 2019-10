Dia das Crianças terá cantor do The Voice Kids e robô gigante em Suzano

Neste fim de semana tem diversão garantida e gratuita para a criançada com duas atrações para lá de especiais para comemorar o Dia das Crianças no Suzano Shopping: robô gigante com luzes de Led e apresentação do cantor João Vitor Mafra, que participou do “The Voice Kids”. Animações no cinema e parque de diversões também vão garantir o lazer dos pequenos. A programação especial preparada para as crianças começa este sábado, feriado.

Às 14 horas, o shopping receberá o robô gigante de Led, com seus 2,60 metros de altura, que atrai a garotada, e até os adultos, por onde passa, com sua interação com o público. A apresentação do robô será próximo da loja Polo Wear e é uma parceria do Suzano Shopping com a escola Código Kid. Prepare a câmera do celular para garantir selfies com o personagem. E como um dia é pouco para se divertir, o robô fará nova apresentação no domingo, mesmo horário e local.

Também no domingo, às 18h30, o shopping traz o cantor mirim João Vitor Mafra para o “Momento Musical Especial”, na Praça de Alimentação. O mogiano ficou conhecido nacionalmente por participar da segunda temporada do “The Voice Kids”, da Rede Globo, quando levou às lágrimas o jurado e músico Carlinhos Brown com a interpretação de “Ben”, canção de Michael Jackson. Na época, Brown disse que João Vitor, então com 10 anos, chegou ao The Voice “com uma voz e alma de anjo”. Depois do programa, o pequeno músico tem sido requisitado para shows, que concilia com o canal no Youtube e a agenda de dublador.

Além do reality, João Vitor, hoje com 13 anos, é a voz que dubla o personagem Simba, do filme “O Rei Leão”, nova versão da Disney, exibido recentemente nos cinemas com bilheterias concorridas em todo o País.

Mais diversão

Além das atrações gratuitas, o público pode aproveitar o cinema e o parque de diversões. O Centerplex tem duas animações para as crianças em cartaz: “Abominável” e “Angry Birds 2”. Para os adultos, tem “Coringa”, “Projeto Gemini”, entre outros. A programação com valores pode ser conferida no site do cinema (http://www.suzanoshopping.com.br/cinema.asp).

O Puppy Play conta com pista de corrida, simuladores, jogos eletrônicos, entre outros. São brinquedos seguros, com monitores treinados, para garantir o bem-estar e a diversão do público. Na “Auto Pista”, um dos brinquedos de maior procura, também conhecido como “bate-bate”, a garotada pode “dirigir” e se divertir muito com as batidas.

Amanhã, o shopping funcionará em horário normal, com lojas das 10h às 22h e praça de alimentação e lazer das 11h às 23h. No domingo, as lojas funcionam das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer das 11h às 23h. O Suzano Shopping fica na rua Sete de setembro, 555, Jardim Iraí. Telefone: (11) 3636-7000.