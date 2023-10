Dom Souza: Marketing e estratégia à frente da Comunicação de Ferraz

Abaixo a entrevista que ele concedeu ao DS para a página Circuito Alto Tietê.

DS: Como entrou na política?

Dom: Quando retornei da Austrália em 2018/19, abri minha própria agência de marketing e acabei sendo convidado por um deputado para assessorar no marketing pessoal dele. Consequentemente acabei depois entrando na parte estratégica de campanha, o que me levou a gerir a campanha da Priscila Gambale. Quando ela venceu, fui convidado pelo grupo e aceitei o desafio de ressuscitar a Comunicação em Ferraz.

DS: Como recebeu o convite para ser secretário de Comunicação?

Dom: Como fiz toda a gestão da campanha da Priscila na parte do marketing e da comunicação e, consequentemente veio a vitória, o convite acabou sendo fruto de todo trabalho realizado.

DS: Qual o maior desafio à frente da secretaria de Comunicação de Ferraz?

Dom: O maior desafio é fazer acontecer sem muitos recursos. Infelizmente dívidas do passado tornaram investimentos internos algo meio dificultoso.

DS: Conte um pouco de sua experiência profissional?

Dom: Trabalhei na maior instituição financeira da América Latina por quase 10 anos. Lá acabei entrando um pouco mais profundamente no marketing, o que fez com que eu pudesse iniciar uma série de investimentos pessoais em estudo para galgar novas oportunidades.

Depois de sair dessa instituição, decidi estudar inglês na Austrália por 6 meses e acabei ficando quase 6 anos. Na Austrália tive a oportunidade de me formar em marketing e atuar em um grupo de universidades e escolas por quase 3 anos, oportunidade essa que me projetou fortemente no meio. Atuei em diversos países, o que abriu diversas portas de atuação não apenas no marketing, mas na comunicação, produção de conteúdo, gestão criativa, entre outros. Acredito que essas foram as experiências mais relevantes.

DS: Quem é o Dom? Dentro e fora da Prefeitura?

Dom: Dom na Prefeitura como gestor de um time incrível na Comunicação de Ferraz é um cara que tenta sempre dar seu melhor e buscar o melhor para sua equipe. Trato todos como gostaria de ser tratado. Às vezes acho que sou meio sério demais e até um pouco duro no formato da minha gestão, mas tenho certeza que meu time já se adaptou bem com meu estilo de trabalho e sabemos levar muito bem a convivência.

Somos uma grande família e eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para o bem estar pessoal e profissional de cada um que está em meu time.

Com relação ao Dom secretário, no relacionamento municipal como o todo, me considero uma pessoa bem proativa, flexível e sempre disposta a somar no que for necessário. Já o Dom fora da prefeitura é um cara que não gosta só de sonhar, ele ama realizar.

DS: Acredita que uma comunicação assertiva pode definir uma eleição?

Dom: Tenho absoluta certeza disso. Tudo é comunicação, seja para uma eleição, para um relacionamento pessoal, para viver.

DS: É casado? Tem filhos?

Dom: Sim, sou casado e tenho um filho de 16 anos

José Domingos de Souza, mais conhecido como Dom Souza, é o atual Secretário Municipal de Comunicação de Ferraz de Vasconcelos. O publicitário é formado em marketing pela Della International - Melbourne Austrália, onde morou por quase 6 anos. Hoje ele enfrenta os desafios de comandar a secretaria que faz a interlocução do governo com a sociedade.