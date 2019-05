‘Down Hard Town Core’ acontece dia 1° em Itaquá

A cena underground de Itaquaquecetuba promete retornar em grande estilo no próximo sábado, dia 1°. Depois de três anos, a cidade volta a contar com uma série de apresentações no evento ‘Down Hard Town Core’. A novidade da sexta edição está por conta da inclusão do gênero rap. O evento é gratuito.

A programação deste ano terá pela frente shows das bandas ‘Esperanto Beatdown’; ‘10 Barão’; ‘Ou 20’s’; ‘Tested Hardcore’; e o coletivo de rap ‘ItaKaos Clan’. O público também terá a oportunidade de concorrer a camisetas e tatuagens.

Everton Miranda, o Pirulex Beats Mc, é um dos organizadores do evento. Segundo ele, as edições anteriores trouxeram grandes artistas da cena hardcore. Para este ano, ele destaca a pluralidade dos gêneros. “O público da cidade e região é bem diversificado. As preferências musicais não são únicas, portanto, a gente observou abertura para incorporar o rap nesta edição”.

Pirulex também reforça que o evento é um dos poucos existentes na cidade, principalmente que fomente mais de uma cultura musical. “O coletivo (Down Hard Town Core) ficou parado por alguns anos, mas voltamos com tudo. Queremos oferecer à população o melhor, principalmente fomentando os artistas da nossa cidade”, diz.

A sexta edição do ‘Down Hard Town Core’ será realizada a partir das 18 horas, no Pub Zombeer, localizado na Avenida Ítalo Adami, 2.020, próximo ao Shopping Páteo Itaquá/Supermercado D’avó.