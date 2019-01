DS acompanha 'Annie, o Musical' em São Paulo

"Annie, o musical", está em cartaz na cidade de São Paulo, até neste domingo, 27, e o DS acompanhou os bastidores e conversou com o elenco de um dos maiores clássicos da Broadway. Baseada na história em quadrinhos "Annie, a Pequena Órfã", de Harold Gray, a superprodução traz Ingrid Guimarães, Miguel Falabella, Sara Sarres, Cleto Baccic e grande elenco para temporada paulista.

O espetáculo com adaptação de Miguel Falabella conta a história da pequena Annie, uma menina de 11 anos que vive em um orfanato comandado pela divertidíssima e desleixada senhora Hannigan, interpretada por Ingrid Guimarães.

Depois de tentar fugir para encontrar seus pais, que ela crê que estejam vivos, e adotar o cachorro Sandy, acaba sendo escolhida para passar o Natal na mansão do milionário Oliver Warbucks, papel de Miguel Falabella. Annie se aproxima do homem ranzinza e solitário, subvertendo seu cotidiano, fazendo-o aproximar-se dos valores da amizade, da compreensão e do amor.

O musical conquista o público através das excelentes atuações, cenas de dança e número com musicais marcantes. O figurino faz referência direta as produções clássicas da peça e ao filme de 1982.

Outro fator que ajudou a consolidar o musical como uma das melhores peças da temporada é a cenografia de Matt Kinley, com grandiosidade e estilo, o cenário ajuda a criar o ambiente fantástico de "Annie, o musical".

"Preparamos um espetáculo que vai encher nossa plateia de graciosidade, esperança e amor. Annie é uma daquelas histórias que encantam pela inocência da protagonista e nos fazem aprender. É um grande orgulho dirigir esta superprodução", afirma Falabella.

Ingrid Guimarães estrela pela primeira vez um musical, em sua extensa carreira no teatro, na TV e no cinema. "O papel de Miss Hannigan é uma paixão antiga. Conheço todos os filmes e muitas produções do musical mundo afora. Eu sou apaixonada por esta história que vai divertir toda a família" acrescenta a atriz.

Musical

"Annie" estreou na Broadway em 1977 e venceu seis Tony Award, incluindo o de melhor musical. O espetáculo é um fenômeno mundial, tendo sido produzido em mais de 40 países, ganhando as telas de cinema por três vezes, em 1982, 1999 e 2014. No Brasil, "Annie" tem 25 números musicais e envolve a participação direta de 210 profissionais.

Três atrizes mirins foram escolhidas para alternar o papel principal da pequena órfã. Luiza Gattai, Maria Clara Rosis e Sienna Belle foram as eleitas.

"A sensação de fazer parte do musical é indescritível. Eu amo essa história e já assisti ao filme centenas de vezes. Quando soube que a peça viria para o Brasil comecei a me preparar, pois sabia que era isso que eu queria para minha vida", afirma Maria Clara Rosis, uma das atrizes que interpretam Annie.

A atriz Sara Sarres, responsável por dar vida à secretária Grace destaca que uma das melhores experiências deste trabalho é poder contracenar com as crianças, que dão um show de talento e graciosidade.

O produtor e ator Cleto Baccic, que além de encabeçar o projeto dá vida ao vilão Rooster, ressalta sobre a importância dos valores destacados no enredo da peça. "Aposte o seu único dólar em um amanhã melhor, esta é a essência da peça. Incentivar as pessoas a acreditarem em um futuro melhor", afirma o consagrado ator.

"Claro que uma analogia com nosso país pode ser feita naturalmente. A história da peça acontece durante o pior momento político dos Estados Unidos, com 50 milhões de desempregados. Mas, Annie traz esperança. A ideia é que as pessoas saiam do teatro felizes, cantando e com perspectiva de melhora, não tristes com a política", conta Miguel Falabella em relação ao lado político-social da peça.

O musical que estreou em agosto de 2018, já atraiu mais de 80 mil espectadores em mais de 100 sessões realizadas até agora, "Annie, o musical" é sucesso absoluto entre a crítica especializada e o público.

"Annie, o musical" fica em cartaz no Teatro Santander, próximo à Estação Vila Olímpia, até o próximo domingo, dia 27.

As apresentações acontecem as quintas e sextas-feiras às 20 horas e nos sábados e domingos com a primeira sessão às 15 horas e a segunda, às 19 horas. Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 310 reais.