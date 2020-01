Edital para ocupação da Sala Wilma Ramos ficará aberto de 1 a 29 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou o edital de ocupação da Sala Wilma Ramos, localizada nas dependências do Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Quem deseja utilizar o espaço entre os meses de agosto e dezembro deste ano tem do dia 1 ao dia 29 de fevereiro para inscrever a sua proposta de espetáculo. Serão aceitas apresentações dos segmentos de dança, artes cênicas, música e cinema. Outras atividades serão analisadas individualmente pela Secretaria.

Vale lembrar que, nesse mesmo período, também estará aberto o edital de ocupação do Theatro Vasques.

A novidade é que, neste ano, as inscrições deverão ser feitas somente pelo formulário online, pelo link que será disponibilizado no site da Cultura Mogi a partir de 1º de fevereiro. Não serão aceitas propostas presenciais, por correio ou qualquer outro meio. A Pasta fica a disposição para orientação e esclarecimento de dúvidas sobre a plataforma.

Increva-se (link disponível a partir de 1º de fevereiro)

Observando o Plano Municipal de Cultura e tendo foco na concretização de suas metas, será implantado cada vez mais o uso de tecnologias que proporcionem economia, informação, acesso e diálogo com a população do município.

O interessado deverá preencher todas as informações obrigatórias da plataforma online e concorrerá às datas sugeridas pela Secretaria Municipal de Cultura, entre quinta-feira a sábado. Devem ser fornecidas duas opções de datas pretendidas e cada proposta poderá ser contemplada com no máximo duas datas.

Os horários serão definidos conforme solicitado pelo interessado na apresentação da proposta, porém não é permitido ultrapassar o horário de funcionamento do espaço, que fica aberto até as 22 horas. Os períodos de utilização são de oito horas, divididos em manhã/tarde ou tarde/noite.

A seleção será feita pela própria Secretaria, que montará uma ordem de classificação com base em critérios como relevância, finalidade, localidade, clareza da proposta, experiência, viabilidade técnica, documentação, ficha técnica e serviço de espetáculo.

Em caso de mais de um grupo selecionado solicitar datas idênticas, terá vantagem aquele que estiver melhor colocado na ordem de classificação. Já para o segundo grupo caberá à Secretaria de Cultura oferecer-lhe outras datas disponíveis.

É importante observar que é de inteira responsabilidade do proponente toda a operação técnica dos equipamentos durante a atividade, compreendendo chegada, montagem, execução, desmontagem e saída.

Também cabe a ele a contratação de técnicos de luz, som, contrarregras, montadores, carregadores, bilheteiros e demais funções específicas ao desenvolvimento da atividade. Além disso, é preciso providenciar eventuais equipamentos que não constem no rider técnico da Sala Wilma Ramos.