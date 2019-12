Encanto de Natal Show terá música e atrações natalinas neste sábado na Avenida Cívica

A Avenida Cívica, no Mogilar, já está recebendo os preparativos para o “Encanto de Natal Show”, evento em comemoração ao Natal promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação e o Fundo Social. O palco já foi montado para as apresentações do espetáculo de música e luzes, que encantarão os mogianos neste sábado (7), a partir das 18 horas.

Realizado pela primeira vez na cidade, o evento deverá levar grande público à avenida. “Contamos com a presença de todos para celebrar este momento tão especial do ano em um evento que preparamos para a família mogiana. Teremos a participação dos alunos do Pequenos Músicos, projeto que atende 11 mil alunos na nossa cidade e uma Parada de Natal”, disse o prefeito Marcus Melo.

A abertura será com a apresentação das escolas municipais Prof. Sérgio Hugo Pinheiro, destaque em educação artística e o espetáculo “O Quebra-Nozes” com o projeto A Arte do Balé da EM Profª Heliana Mafra Machado de Castro. O público também poderá conferir os food trucks e a Feira Cultural e Empreendedora do Crescer, em que 65 alunos, ex-alunos e monitores irão expor e vender suas criações e produtos artesanais.

O projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, da Secretaria de Educação fará uma grande apresentação no evento. As bandas, um grande coral formado pelos alunos de escolas municipais e a Banda Sinfônica Infantojuvenil farão um show dedicado ao Natal, celebrando a paz e os sentimentos de harmonia e união que marcam esta época do ano. A apresentação terá a participação dos cantores João Vitor Mafra e Gaby Novaes.

Parada de Natal

Um dos destaques será a Parada de Natal, composta por 50 personagens, entre fadas, duendes, reis e rainhas, príncipes e princesas, anjos natalinos. O projeto, desenvolvido na Alemanha, já foi apresentado em outras cidades estará pela primeira vez na cidade. As roupas são todas iluminadas. Durante o cortejo, os personagens realizarão pequenos shows coreografados. Ao final da parada será a chegada do Papai Noel, que estará a disposição para fotos.