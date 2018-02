Encontro de bateristas encerra o Festival de Verão neste sábado

O encerramento do 5º Festival de Verão de Mogi das Cruzes acontecerá neste sábado (10). E o último evento da agenda é uma realização inédita, que poderá ser conferida gratuitamente, a partir das 13 horas, no Parque Centenário. Será um encontro entre 50 bateristas, que tocarão juntos, formando uma orquestra de bateria.

Idealizado pelo baterista e professor de bateria mogiano, Willian Furtado, o evento tem por objetivo fomentar e dar visibilidade à cultura da orquestra de bateria em Mogi, apresentando essa prática por meio de vários ritmos brasileiros. Assim, o repertório vai incluir estilos como samba, salsa, funk e forró.

Entre bateristas mogianos que estarão presentes, um dos destaques é Raphael Vendramini, que possui um estúdio de bateria na cidade. Outras presenças confirmadas são de Humberto Henrique Rodella, fundador de uma renomada marca de instrumentos musicais e que vai ministrar uma palestra durante o evento.

Também poderá ser conferida pelo público presente a 1ª exposição de baterias vintage no Brasil, organizada por Oscar de Oliveira. Haverá, ao todo, 15 baterias expostas.

A participação é livre para todas as idades.

Festival de Verão

No sábado também acontece o encerramento da exposição Eclético 2, assinada por Jorge Solyano, que está desde o dia 26 de janeiro na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Ao longo dos últimos 15 dias, o Festival de Verão proporcionou atrações de diversos segmentos culturais, como artes plásticas, cinema, música e dança, gratuitamente a toda a população. O objetivo do evento é promover a arte e o entretenimento ao público da cidade.

O festival foi realizado a custo zero pela Prefeitura, por meio da utilização de espaços culturais já consolidados e com a participação em quase 100% de artistas locais. O único artista de fora foi o compositor Zéli Silva, que se apresentou com seu quinteto no dia 28 de janeiro no Theatro Vasques.