Encontro de Tapetes Corpus Christi de Itaquá será nesta quinta-feira

O 29ª Encontro de Tapetes Corpus Christi – Tradição e Beleza 2018, será realizado nesta quinta-feira (31), nas imediações da Praça Padre João Álvares e ruas centrais de Itaquaquecetuba.

A Secretaria Municipal de Cultura afirmou que o evento está mantido, mesmo com os reflexos da paralisação dos caminhoneiros, que resultou na crise de abastecimento. A pasta ressaltou que a atividade é religiosa e tradicional, portanto a mesma acontecerá dentro das condições atuais, sem causar impactos.

“Já está confirmado que as equipes participantes irão confeccionar os tapetes. É válido ressaltar que é um evento de cunho religioso e que seguirá com a procissão que vai passar por cima dos tapetes, no final da tarde de quinta-feira”, disse o secretário de Cultura, Ronaldo Nava.

Na última semana, por exemplo, a pasta de Cultura realizou uma reunião técnica com os participantes para acertar todos os detalhes para o evento, que tem o objetivo de manter a tradição das comemorações alusivas ao dia de Corpus Christi. Este ano, o tema será ‘Fraternidade e Superação da Violência’.

Conforme o regulamento do evento para concorrer à premiação que faz parte da atividade, foi vedada a participação à concorrência os órgãos da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, exceto da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semecti), representada pelas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, por enquadrarem-se em categoria própria.

O regulamento traz duas categorias: ‘Rede Municipal de Ensino’, que compreende as escolas que compõem o sistema municipal de ensino, com 11 equipes, e a ‘Especial’ em que se enquadram os demais participantes que este ano estará representada por 8 equipes.

Os trabalhos serão iniciados a partir das 7 horas, do dia 31, e deverão estar terminados no máximo às 13 horas, quando se iniciará o julgamento. As avaliações serão feitas por uma Comissão Julgadora Especializada, pelos seguintes critérios: criatividade e originalidade, técnicas na montagem, pertinência temática, grau de dificuldade na confecção e acabamento.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e valores em dinheiro.