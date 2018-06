Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros ocorre amanhã em Mogi

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes (Departamento Pedagógico), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Projeto Canarinhos do Itapety), promove neste sábado (16), o 10º Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros de Mogi. O evento acontecerá das 12 às 18h30, no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe). Programação traz ainda o workshop “Caminhos para a Musicalização Infantojuvenil”, com o renomado maestro Marcelo Recski.

O evento tem como público-alvo profissionais da edução, como professores de educação infantil e ensino fundamental, professores de artes e música, Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e equipe gestora, além de regentes, coralistas e demais interessados no segmento de canto coral de todo o território nacional. As inscrições foram realizadas por meio de formulário online e já estão encerradas.

Foram ao todo 154 inscritos, de 20 municípios, sendo Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Itaim Paulista, Itupeva, Jacareí, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Pirassununga, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Biritiba Mirim, Santo André, São José dos Campos, São Paulo, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelo, Guarulhos e Várzea Paulista.

O objetivo do encontro é aprimorar técnicas de musicalização infantojuvenil e canto coral, proporcionando crescimento técnico, intercâmbio cultural e troca de experiências entre os profissionais do segmento.

O evento também integra o programa Música na Rede – Canto Coral nas Escolas, desenvolvido pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, na linha de trabalho do projeto Canarinhos do Itapety.

Atividade

Durante o workshop, serão abordados os seguintes temas: Musicalização Infantojuvenil - Brincadeiras Musicais na Prática Pedagógica; Coro Cênico - O Canto em Movimento; Etapas para a preparação do Coral - Técnica Vocal; Criatividade no Canto Coral (dinâmica, adereços, posicionamento, expressão, movimentação em palco); Técnicas de regência / Divisão de Vozes; Repertório / partituras para Coro Infantil e Juvenil, entre outros temas trazidos pelo palestrante convidado.

Ao longo de seus 10 anos, o evento já contou com a participação de profissionais renomados do segmento canto coral, como Reynaldo Puebla, Ana Yara Campos, Marcelo Recski, Mara Campos e Regina Kinjo e atraiu 2.646 participantes, advindos de municípios de todo o território nacional.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas nos e-mails canarinhosdoitapety@hotmail.com e enysato@se-pmmc.com.br ou nos telefones 4721-1281 e 4725-3393. O auditório do Cemforpe, onde o workshop será relizado, fica na Rua Antenor Leite da Cunha, número 55, na Vila Nova Mogilar.