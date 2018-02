Escritor de 13 anos publica seu primeiro livro sobre conto policial

Apaixonado por leitura e livros de contos e ficções, o estudante Samuel Araújo da Silva, de apenas 13 anos, morador do bairro Jardim Americano, em Itaquaquecetuba acaba de publicar seu primeiro livro de conto policial intitulado "O Mistério do Crime dos Mil Olhos”.

O livro retrata uma aventura entre Rick e Pat que tentam desvendar um mistério sobre uma série de sequestros que estão ocorrendo em Salesópolis. Ao todo, são 44 páginas divididos em 10 capítulos com diferentes cenários (acampamento, fábrica, sala da cúpula), que unem a trama para um desfecho, o desenrolar do mistério. Além disso, é produzido com capítulos curtos e de fácil leitura e é indicado ao público da mesma faixa etária do jovem.

Em uma conversa descontraída e bem humorada, o menino que estava encantando em conhecer a redação do jornal, deixou a timidez de lado e contou ao DS sobre sua experiência em publicar seu primeiro livro e os possíveis projetos para outras histórias. Samuel conta que sempre adorou ler e escrever e aos 8 anos começou a pegar o gosto por leituras ainda maiores, como "Harry Potter" e "Dom Quixote", do autor Miguel de Cervantes.

"Sempre gostei de desenhar bastante e depois que aprendi a ler e escrever, o interesse foi aumentando ainda mais. Gosto de livros maiores, pois me inspiram em ideias para novas histórias. Quem sabe futuramente não lanço outra obra", conta animado.

Para a mãe de Samuel, Ana Cleia Araújo, de 36 anos, o filho sempre mostrou interesse em estudar e foi a partir de então que ela mandou uma de suas histórias para sua amiga que é a editora da Belo Dia, Solange Scattolini.

"O Samuel ficava muito tempo trancado no quarto escrevendo e no início aquilo me preocupava bastante, pois tinha medo dele não se socializar com outras pessoas. Foi quando comecei um curso de paisagismo e conheci minha amiga Solange, que me pediu para conhecer uma de suas histórias para uma possível publicação", explica Ana. O incentivo à leitura também veio através dos professores, e o dedicado aluno que agora está no 8º ano letivo não deixa despercebido.

"Graças aos meus professores que me ensinaram a pegar paixão pela leitura, me fizeram escrever essas histórias. Em uma das aulas, tivemos um trabalho de redação e fui desafiado por um amigo à escrever uma história melhor que a dele, e isso me deu mais motivação em fazer algo melhor. Adoro contar histórias sobre suspense, polícia, ficção e até de Aliens”, diz rindo.

Em homenagem, o jovem também agradece a pessoa mais importante e especial em sua vida.

“Também dedico esse livro à minha mãe que sempre me apoiou e está do meu lado", comenta Samuel.

Agora a família está buscando um espaço para começar a fazer a divulgação do livro, e um possível lançamento que ainda não tem uma data definida.

"Quero que meu filho possa alcançar todos os sonhos e ver ele realizando seu próprio livro é muito gratificante. Sinto muito orgulho dele e do homem que está se formando", diz emocionada a mãe.

Ao todo, são 200 exemplares e que podem ser adquiridos com a mãe Ana Araújo pelo telefone (11) 95456-2429, ou também pela editora Belo Dia (11) 2227-1513/ (11) 99798-3396.