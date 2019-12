Escritor Peter Gomes lançará livro sobre a história de Ferraz

Previsto para ser lançado em 2020, o livro "Tanquinho, Romanópolis, Ferraz - A história de Ferraz de Vasconcelos", do escritor e cineasta Peter Gomes, resgatará fatos da quarta cidade mais populosa do Alto Tietê desde os primórdios até os dias atuais.

A obra, que é fruto de mais de dez anos de pesquisas, está em fase de redação e editoração eletrônica. Para realizá-la, o escritor contou com a ajuda do fotógrafo Expedito Maciel. A expectativa é que o livro esteja pronto em junho.

"Fizemos uma pesquisa profunda, cruzando vários registros e depoimentos de antigos moradores. Também usamos documentos de fontes como o Arquivo do Estado de São Paulo, livros de história de municípios aos quais as terras de Ferraz de Vasconcelos já pertenceram, como Poá, Mogi das Cruzes e São Paulo", conta Peter Gomes.

O livro resgata fatos da cidade desde o início, quando era uma passagem de tropeiros. O escritor diz que muitos fatos que estarão na obra nunca foram contados em nenhum outro livro sobre o município.

Vários exemplares serão distribuídos em escolas de Ferraz. A obra também terá uma versão digital disponibilizada na internet, para democratizar o acesso da população.

Cronologicamente

A história começa nos primórdios, passando pelas visitas do bandeirante Fernão Dias Paes, o "governador das esmeraldas", e prossegue falando sobre o período de industrialização e emancipação político-administrativa. A obra também falará brevemente sobre os prefeitos que comandaram a cidade.

"Nos primórdios, o município era chamado de Tanquinho por causa de um lago. Com o passar do tempo e chegada de imigrantes italianos, o município tornou-se conhecido como Romanópolis e passou a utilizar o nome Ferraz de Vasconcelos após a popularização do nome da estação de trens", explica Peter.