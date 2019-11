Escritor realiza dia 12 palestra para ajudar mulher com doença rara Renda adquirida no evento será para cirurgia de Michelle Zugaibe, diagnosticada com Siringomielia Idiopática

Por Daniel Marques - de Poá 05 NOV 2019 - 22h00

Palestrante Eduardo Zugaib e Michelle Zugaibe contaram detalhes sobre o evento Foto: Sabrina Silva/DS O escritor e palestrante Eduardo Zugaib vai promover, no dia 12 de novembro, a palestra show intitulada "A Revolução do Pouquinho - Pequenas Atitudes Provocam Grandes Transformações". A apresentação acontecerá no espaço Versatili Eventos, em Poá. A expectativa é de que cerca de 150 a 170 pessoas compareçam ao evento. Os recursos arrecadados serão revertidos para a cirurgia de Michelle Zugaibe Costa. Há cinco anos, ela foi diagnosticada com Siringomielia Idiopática, uma má formação na medula que prejudica a circulação de líquido na cabeça, provocando a deterioração da musculatura. O valor da cirurgia gira em torno de 19,3 mil euros (R$ 85,3 mil). Para Michelle, o procedimento é simples, mas, a falta de pesquisas médicas sobre a doença rara fez com que ela não encontrasse tratamento no Brasil. Ela terá que ir até Barcelona, na Espanha, para conseguir ajuda. "Apenas oito em cada 100 mil pessoas têm essa doença no mundo. Achei o instituto de Barcelona pelas redes sociais. É uma cirurgia feita no final da medula e a estimativa é que estabilize a doença, que acomete o meu lado direito", disse Michelle, durante o DS Entrevista. Ela conta que os problemas começaram com fortes dores de cabeça. Hoje, Michelle tem dificuldades para escrever durante um longo período. "Tenho fraqueza na mão, então se eu escrever muito tempo chega uma hora que não dá mais. Quanto mais rápido eu fizer o procedimento, melhor para não evoluir", enfatizou ela. Palestra show O objetivo da palestra, além de arrecadar fundos para o tratamento de Michelle, é falar sobre atitudes que são capazes de construir um cenário de melhores resultados. Eduardo Zugaib vai abordar cinco de 21 atitudes que estão em seu livro "A Revolução do Pouquinho". "Abordaremos como colocar o coração sempre a frente dos seus projetos; efetividade, sobre conseguir nos perceber realizando aquilo que imaginamos para nós; falaremos de convergência, para estabelecer mais e melhores relações; de gratidão, enquanto ferramenta de construção de resultados e abordaremos propósito", disse Eduardo Zugaib, durante a entrevista. “Muitos falam em pensar positivo, mas se não estiver com acompanhamento positivo e atitudes positivas, não vai acontecer muita coisa”, emendou. Serviço O evento acontece no dia 12 de novembro, a partir das 18 horas. Neste horário, começa o credenciamento no local. A palestra terá início às 19 horas. Os ingressos estão sendo comercializados na plataforma Sympla por R$ 80 o individual. Há também cotas de 10 ingressos por 15% de desconto e 5 bilhetes com 10% de desconto. Os ingressos podem ser parcelados. "Estamos cuidando de toda a estrutura para oferecer um conteúdo de qualidade. Serão duas horas de inspiração e conteúdo qualificado", conta Zugaib. Para mais informações, os telefones para contato são o 99521-0346 e o 99953-1334.

