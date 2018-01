Escritor Sacolinha divulga balanço e fala de novos projetos para 2018

Com intenso trabalho e a realização de diversos projetos, o escritor Sacolinha encerrou o ano de 2017 satisfeito com suas realizações. Em parceria com a secretaria de Cultura de Suzano, o autor, que também é presidente da Associação Cultural Literatura no Brasil, realizou a "Comunidade do Conto" e o "Trajetória Literária".

A Comunidade do Conto é um projeto que desde 2010 vem estudando e produzindo o gênero literário "Conto". "Cada bimestre temos um tema para discutir e escrever sobre. Convidamos um especialista que nos traz informações sobre o tema escolhido e na sequência temos um mês para escrever um conto em cima deste tema" explica Sacolinha.

Ano passado o projeto trouxe para a cidade quatro especialistas que trataram sobre os temas "Violação aos direitos humanos", "LGBT e o direito aos afetos", "Depressão e Síndrome do Pânico - Um olhar além dos rótulos" e "Paródia: Ainda é possível rir".

Os contos produzidos pelos autores participantes do projeto foram publicados na 5ª edição do Fanzine "Vasto" com mil exemplares que estão sendo distribuídos gratuitamente.

Já o projeto Trajetória Literária existe desde 2005 e consiste na vinda de escritores nacionalmente conhecidos para um bate-papo com o público leitor. Vieram a cidade, autores como Sérgio Vaz, Marcelino Freire, Cidinha da Silva e João Anzanello Carrascoz. "O objetivo principal é incentivar a leitura. A partir do momento em que mostramos que o autor existe e que é de carne e osso, mudamos o olhar que muitas pessoas tem do livro", brinca o escritor.

Projetos pessoais

O autor suzanense também faz um balanço positivo dos seus projetos pessoais. Em 2017 ele colocou em prática o projeto "Literatura e Paisagismo - Revitalizando a Quebrada" que consiste em grafitar poesias e desenhos nos muros ociosos dos bairros de periferia, além da plantação de árvores, capinação e retirada de entulhos. Sacolinha conta que desde maio já foram revitalizados 20 espaços públicos nos bairros Jardim Revista, Jardim Gardênia, Miguel Badra Baixo e Jardim Leblon.

"É um projeto totalmente independente, onde todo o dinheiro investido sai do meu bolso. Faço isso porque acredito em uma periferia mais cultural e mais habitável. Minhas filhas estão crescendo aqui (Suzano) e quero que tenham orgulho da sua cidade", relata.

Outro projeto que o autor destaca é o "Minha Literatura, Minha Vida", onde uma vez por semana ele visita uma escola pública para dar palestra sobre o livro, a leitura e a literatura. No ano que passou ele afirma que visitou 40 escolas, atingindo um total de 12 mil alunos e professores.

E por fim ele fala do 1º Festival do Livro da Escola Antônio Brasílio Menezes da Fonseca, localizada no bairro Miguel Badra Baixo em Suzano. Realizado no fim de novembro, o festival atraiu toda a comunidade e distribuiu gratuitamente 700 livros.

2018

Para este ano, Sacolinha pretende repetir o êxito de todos estes projetos, além de aumentar a quantidade de algumas atividades. A expectativa do autor e da Associação Cultural Literatura no Brasil é que sejam atingidas cerca de 200 mil pessoas, pois além dos atuais projetos o autor espera realizar ainda a 2ª edição do Salão Internacional do Livro de Suzano e a 2ª edição do Encontro de Autores Regionais.

Apesar de todos estes projetos, Sacolinha pretende se concentrar na escrita do seu novo livro. Trata-se do romance "Cidade Graveto" que terá como pano de fundo a bíblia e a política.

Mais informações sobre o autor e seus projetos podem ser obtidas no blog: www.sacolagraduado.blogspot.com e nas redes sociais com o nome "Escritor Sacolinha".