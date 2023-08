Escritor Sacolinha lança livro nesta sexta-feira em Suzano

“A gente se lê em braile – Contos de amor e algo mais” é o título do 11° livro do escritor Sacolinha. Trata-se de uma obra de contos eróticos que o autor está muito feliz em publicar.

O lançamento será nesta sexta-feira (18) no Frida Café, localizado na Rua Francisco Quadra Castro, 33. Será a partir das 19 horas.

Sacolinha se vê satisfeito com o resultado, pois sempre quis ler um livro sobre amor e relacionamentos sexuais que fugisse do óbvio. E, cansado de ler textos eróticos sem criatividade, resolveu produzir um livro erótico que ele adoraria ler. O resultado ficou muito além das suas expectativas.

“Gostaria muito que as pessoas lessem. Acredito que elas vão curtir o trabalho que fiz. Tá lindo, como tudo o que me proponho a fazer.” – Comemora Sacolinha.

A obra é composta por 20 histórias e é dividida em duas partes. A 1ª é de “Contos de amor”. A 2ª é de “Algo mais”.

A primeira parte é a relação afetiva, como o olhar, o toque e o flerte. Já a segunda parte é o ato sexual em si. Os contos vão além da ideia de que o sexo é a união de duas ou mais pessoas que trocam saliva, suor e intimidade. Neste novo livro do escritor Sacolinha o leitor deve estar preparado para encontrar personagens com conexões profundas e formas inusitadas de amor, sexo e troca de experiências.

“Eu estava vivendo algo novo, um sentimento inesperado para aquela situação. Confusa era o meu nome naquele momento. Coração batendo acelerado, libido alta, felicidade à porta. Com ele, o medo dava lugar ao prazer. Sentia-me um mar de alegria.”

“Minha boca cedeu de vez e foram liberando sons, gemidos que nunca emiti e que estavam presos em algum lugar. Em certo momento, eu não sabia mais se estava sonhando ou vivendo uma realidade rara.

Jorrei! Irrompi feito um hidrante que acabou de ser atropelado por um carro.”

O livro terá lançamento nesta sexta-feira, mas já pode ser adquirido no site do autor com frete grátis e 20% de desconto: www.escritorsacolinha.com/loja