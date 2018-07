Escritor suzanense lança novo livro 'O Mistério da Quarta-feira de Cinzas'

O jornalista e escritor suzanense Lucas Eliel, de 26 anos, que lançou há alguns dias "O Autista Milagreiro" acaba de lançar um novo livro. O romance policial "O Mistério da Quarta-feira de Cinzas" é um livro de ficção sobre um crime que se passa no trem Expresso Leste (Estudantes-Luz). As histórias são ambientadas em Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, e outros cenários do Alto Tietê.

Segundo Lucas Eliel, o livro é uma história real apenas no universo da imaginação. "Quis escrever uma história ambientada no trem, presente na vida de tantas pessoas e que todos os dias leva e traz os moradores de Suzano e cidades da região do Alto Tietê à capital", afirma.

Ainda destacou que as ideias para escrever as histórias surgiram no próprio trem, na ida e volta ao trabalho. "Aos poucos, as histórias foram surgindo, e flagrantes e personagens reais me inspiraram no processo criativo", acrescenta.

Com a mesma temática, o escritor havia lançado "O Misterioso Caso do Leprosário", romance policial também inspirado na região. Mais especificamente no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, em Mogi das Cruzes, onde antigamente era um hospital-asilo para o tratamento de pessoas com hanseníase.

“O Mistério da Quarta-Feira de Cinzas” é como uma continuação. Após a resolução do "O Misterioso Caso do Leprosário", o Detetive Lancaster recebe uma nova missão.

É noite de Quarta-feira de Cinzas, quando o investigador, sozinho em sua casa, em São Paulo, recebe a visita do óvni do Leprosário, e tem uma visão enigmática e assustadora. O detetive acorda com a seguinte notícia: uma tragédia aconteceu no trem Expresso Leste, na capital paulista. Por trás, um passageiro misterioso nomeado como "a Peste", usando a máscara de Médico da Peste.

Este livro é o primeiro de uma série escrita em primeira/terceira pessoa pelo próprio Detetive Lancaster com base nos depoimentos e deduções após a elucidação do crime, no final da Quaresma.

Neste primeiro momento, porém, nada está esclarecido. O Detetive Lancaster desconhece, por exemplo, o paradeiro do "Clube dos Foragidos", sete pessoas que foram encurraladas pela Peste no final do vagão e que podem ter a chave para o esclarecimento do crime.

O Clube dos Foragidos: Max, Bel, Gina, Rick, Iza, Cristina e João Netto - sete pessoas marcadas pela Peste. Na noite de Quarta-feira de Cinzas, vão viver situações absurdas e experimentar o verdadeiro medo, enquanto lutam para manter a lucidez e preservar a própria vida.

“O que é a Peste? Uma pessoa comum? Um demônio? Qual o motivo do assassinato misterioso de Giovanni, modelo e garoto de programa, no trem Expresso Leste? Envolvendo Réquiem, de Mozart, morcegos, rãs e sanguessugas, o assassinato no trem Expresso Leste reúne ingredientes sem precedentes na literatura policial brasileira contemporânea”, conclui Lucas.

O novo livro do escritor está disponível para venda através do site Amazon. Outras informações para compra, através do telefone (11) 94628-1265.