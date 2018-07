Escritor suzanense Sidney Leal realiza lançamento do livro 'Terror Brasilis'

Em seu terceiro livro sobre contos, o escritor suzanense Sidney Leal, lança neste sábado (14) a obra “Terror Brasilis: Aquele que Advém de Terras Brasileiras”. O evento de lançamento acontecerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Moriconi ( Rua Benjamin Constant, 682, Centro), a partir das 19 horas em Suzano. A entrada é gratuita.

O autor que iniciou suas publicações de contos em 2011, com o primeiro livro “Minhas Histórias de Mistério Terror e Morte”; o segundo foi “Sussurros da Noite: Loucuras e Sonhos” e conseguiu alguns méritos e premiações. O escritor ainda teve um de seus contos em um curta-metragem, dirigido pelo cineasta Janderson Rodrigues, intitulado “Morro dos Mortos”.

Artista

Formado no curso tecnólogo de Gestão e Qualidade e pós-graduado em Gestão de Qualidade e Produtividade, pela Universidade de São Paulo (USP), Sidney conta como surgiu a paixão pela leitura e escrita, que surgiu através de livros, filmes e séries, em especial sobre terror e mistério.

“Tenho uma biblioteca cheia de livros com autores como Eça de Queiroz, Álvares de Azevedo, Dante Alighieri, Edgar Allan Poe, Machado de Assis, entre outros, que me inspiram na escrita para novos contos e histórias. Minha paixão é procurar ter uma voz própria, fugindo de best-sellers americanos”, conta.

Lançamento

A nova obra do autor, apresenta contos de histórias tipicamente brasileiras, abordando desde o cangaço, escravidão, até sobre o compositor Adoniran Barbosa e a cidade de São Paulo da década de 30 e 40. “Estou realizando um investimento neste lançamento do Terror Brasilis, pois, vou dar uma parada com contos para me dedicar ao romance. Duas histórias já estão em andamento e devem ter previsão de lançamento no próximo ano”, comenta o autor.

Com dezesseis histórias diferentes, Sidney gosta de ousar também no estilo contemporâneo em sua nova obra, para atrair o leitor e também atender a expectativa do público. “São histórias do nosso país, em épocas diferentes. É uma loucura”, afirma.

Serviço

Os interessados em adquirir o novo livro, o mesmo será vendido pelo valor de R$ 35 no espaço destinado ao público, familiares e amigos do escritor. E também, através das redes sociais, como o Facebook.com/Sidney Leal e o telefone (11) 98153-1978.