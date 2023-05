Especial '30 anos de Jurassic Park' é destaque no Cineteatro Wilma Bentivegna

A Secretaria de Cultura de Suzano está com uma programação especial para este mês em comemoração aos 30 anos da franquia de filmes Jurassic Park no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). De acordo com o cronograma, o filme “O Mundo dos Dinossauros", de 2015, será exibido na próxima quarta-feira (10/05), às 14 horas, e o “Reino Ameaçado", de 2018, ganha a telona no mesmo dia, às 19. O longa que deu origem à série de filmes, “Jurassic Park - Parque dos Dinossauros”, de 1993, abriu as celebrações do cineteatro na última quarta-feira (03/05).

A apresentação especial dos 30 anos da franquia ocorre em parceria com o Pontos MIS, um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo, em que os municípios parceiros recebem as sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura.

Dança

Vale destacar que maio é o mês da dança em Suzano e o cronograma do Cineteatro Wilma Bentivegna também trará uma seleção de filmes que abordam essa temática como principal elemento de seu enredo. Por isso, a pasta desenvolveu a mostra “Movimento”, que será iniciada com a exibição do musical infantil “A Bailarina” no dia 17, às 14 horas. Mais tarde, às 19, será a vez de “Cisne Negro”, uma produção norte-americana que conta a história da jovem Nina e sua obsessão pela dança.

Na semana seguinte, em 24 de maio, às 14 horas, o drama “O Poder do Ritmo” será exibido, ao passo que a atração aborda a história de um jovem dançarino de ruas que, após a morte do irmão mais novo, decide tentar uma vaga na universidade. A segunda sessão ocorrerá às 19 horas, com a apresentação de “Footloose”. Finalizando o cronograma, em 31 de maio, às 14 horas, será exibida a animação infantil “Happy Feet”. Por sua vez, às 19 horas, é a vez de “O Corvo Branco”, uma cinebiografia do lendário bailarino russo, Rudolf Nureyev.

De acordo com o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, essa é uma grande oportunidade para celebrar os 30 anos de um filme tão importante, bem como comemorar o mês da dança na cidade. “Nossa proposta é apresentar esses filmes visando contagiar os espectadores, de modo em que eles entendam a importância da dança como forma de expressão artística e de sentimentos por intermédio do corpo. Além disso, exibir gratuitamente atrações tão marcantes como os da franquia ‘Jurassic Park” é, sem dúvidas, uma contribuição para a cultura da população suzanense”, destacou Walmir.