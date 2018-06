Espetáculo de humor 'Rebobinando' será apresentado amanhã em Mogi

Conhecido por misturar comédia, hip-hop, improviso e acrobacias, o artista Márcio Pial realizará neste sábado (23), a partir das 20 horas no espaço Galpão Arthur Netto, o espetáculo de humor “Rebobinando”.

A peça mostra um resgate cultural através do humor trazendo à tona uma forma de viver que desaparece gradativamente com a globalização e a revolução tecnológica abrindo gavetas incríveis no campo da memória.

Peça

Além disso, o espetáculo humorístico pretende passar uma mensagem positiva ao público, através de quadros que misturam dança, música, circo, humor e improviso em uma abordagem que evidencia a amizade, a relação familiar e as brincadeiras de infância.

O artista

Ator e comediante Márcio Pial, já recebeu elogios com o espetáculo, como a crítica pelo jornal Folha de São Paulo em 2013. Com participações em festivais brasileiros como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista, Virada Cultural, entre outros, atuou também em companhias de circo e teatro como: Circo Fractais, Cia K, Circo Escola Picadeiro, Pia Fraus, Parlapatões e Circo Roda Brasil, no qual viajou pelo Brasil com o espetáculo Stapafurdyo.

A retirada dos ingressos para a apresentação do espetáculo, acontecerá no próprio espaço cultural, localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Centro de Mogi das Cruzes. Os valores do ingresso serão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). Para mais informações, através dos telefones (11) 3433-9841 e 99986 -7304, ou através do site galpaoarthurnetto@uol.com.br.