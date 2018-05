Espetáculo 'Drama de Outono' será encenado hoje no Theatro Vasques

Com uma história dramática e uma pitada de humor, o espetáculo “Drama de Outono”, será apresentada neste sábado (18), às 20 horas, no Theatro Vasques em Mogi das Cruzes. Com texto de Pola Rezende, a peça dirigida e adaptada por Albino Ventura, apresenta uma história ambientada na década de 50 e será exibida em três atos.

O espetáculo conta o drama de Vera, uma mulher casada, infeliz no casamento e que está apaixonada por um rapaz bem mais novo que ela. Tendo que decidir-se entre manter-se casada e infeliz ou ir contra as regras e os padrões sociais da época para viver esse grande amor, não se importando com a diferença de idade.

Para enfrentar esse grande dilema ela conta com o apoio da irmã, de uma amiga e de sua fiel empregada.

Depois de muito sofrimento, Vera recebe visitas surpresas que tornam seu drama ainda mais denso, mesmo dando um sutil clima de comédia às cenas. “Em alguns momentos, é possível transportar-se para mundos em que olhos menos atentos não percebem questões existenciais, lançadas propositadamente, por meio de um jogo de palavras, às vezes, vistas como banais e que levam a questionar.

Afinal, para o amor tem idade? Qual é o momento certo para viver um grande amor?”, explica o diretor que também vai atuar na produção, dando vida ao personagem Eduardo.

Com classificação de 12 anos, a apresentação mantém uma duração de aproximadamente 60 minutos.

Além disso, a peça também conta com o elenco de atores Adriana Bataglia, Albino Ventura, Aline Silva, Dill França e Kelly Cristine, Marcondes França. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia ou compra antecipada) e R$15 (pessoas com mais de 60 anos).

Serviço

O espetáculo será realizado no Theatro Vasques, localizado Rua Doutor Corrêa, 515 - Largo do Carmo, Centro. Outras informações por meio dos telefones: (11) 4798-1747 e 4798-5920.