Espetáculo ‘Fora do Ar’ é atração do fim de semana no Galpão Arthur Netto

A Cia. Tel Azul formado por alunos da turma X da Oficina Livre de Teatro do Galpão apresenta entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), a partir das 20 horas, o espetáculo "Fora do Ar" no Galpão Arthur Netto, em Mogi.

A peça aborda situações cotidianas que "dessintonizam", causando muitas vezes "bugs" mentais, trazendo reflexões sociais sobre situações rotineiras, que por muitas vezes passam despercebidas.

Outro apontamento usado na peça são os questionamentos religiosos, políticos e existenciais, que são levantados em um contexto que faz alusão a década de 50. Mesclando a contemporaneidade por meio da leveza, do humor e de uma pitada de drama.

Espetáculo

O espetáculo, tradição entres as turmas das oficinas, foi construído nos primeiros dois semestres do curso revelando os métodos e as práticas teatrais desenvolvidas. A ideia é mostrar a diversidade de criação de cada ator-aluno criado por eles, desde as cenas até o cenário, passando por material gráfico, iluminação, cores, entre outros.

Novas Turmas

O Galpão Arthur Netto está com inscrições abertas para as próximas turmas de teatro para crianças, jovens e adultos em diversos horários.

Para crianças todo o trabalho é feito com muita brincadeira e atividades lúdicas. Para os adolescentes, o aprendizado vem junto com o estímulo ao trabalho em equipe e à criatividade. E para os adultos o foco é a concentração, comunicação e a criação de personagens.

Para todas as turmas a oficina proporciona a oportunidade do aluno de se apresentar de maneira completa, o que reforça os conceitos aprendidos trazendo uma experiência real e prática do teatro.

Serviço

Para fazer as inscrições os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3433- 9841 ou pelo email galpaoarthurnetto@uol.com.br. O Galpão está localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23 no Jardim Santista (próximo ao Hospital Ipiranga).