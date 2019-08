Espetáculo gratuito circense 'Pedra no Sapato' acontece neste sábado em Mogi

Mogi das Cruzes recebe neste sábado, a partir das 16 horas, no Sesi Mogi das Cruzes, o espetáculo circense Pedra no Sapato, com os clássicos palhaços de picadeiro para os palcos modernos. A entrada é gratuita, serão distribuídos ingressos remanescentes no dia.

A peça discute a importância do respeito e da convivência com o outro. Em Pedra no Sapato, a história de dois palhaços e da relação que se desenvolve entre eles. Suspiro é o artista e Burbuja a faxineira do teatro. Entre uma brincadeira e outra, com uma sequência de truques clássicos de palhaços, o espetáculo narra o conflito que começa quando Suspiro entra em cena para apresentar o show e é interrompido pela palhaça que se preocupa em fazer o seu trabalho no teatro. Conduzindo esse enredo divertido e poético, eles levam o público a mergulhar na arte dessa figura circense.

Ao brincar também com a ideia das pessoas que nos incomodam e atrapalham, as pedras no sapato, a peça discute as dificuldades das relações humanas e sobre a importância de se aprender a respeitar e conviver com o outro.

Sem muitos diálogos, a peça se entende essencialmente através da linguagem corporal, gestos e expressões, além da trilha sonora instrumental feita para o espetáculo. Desde 2013 juntos, o ator Felipe Abreu e a argentina Romina Sanchez, do grupo Laguz Circo, revivem a arte clown, em um mergulho na arte simples, ainda assim engraçada e encantadora.

Ficha Técnica

Criação e interpretação: Felipe Abreu e Romina Sanchez. | Figurino: Criação Romina Sanchez e execução coletiva |Cenário: Felipe Abreu e Romina Sanchez | Coreografia: Imaculada Gadelha | Fotos: Fabiano Junior | Músicas: Samuel Furtado | Iluminação: Ciel Carvalho.

SERVIÇO

SESI Mogi das Cruzes Rua Valmet, 171 Brás Cubas

Alvará: (1159663) - validade: (28/5/2020)

AVCB: (299202) - validade: (28/5/2020)

Datas e horários: 16 de agosto às 15h e 17 de agosto às 16h

Capacidade: 165 lugares

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre

Modalidade: Infantil

Gênero: Circo

Informações: 4723-6900

Entrada gratuita – Os ingressos serão distribuídos 15 minutos antes do início do espetáculo.