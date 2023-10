Esporte e política caminham juntos na vida de Marcos Furlan

Em seu terceiro mandato como vereador, o administrador de empresas e atleta profissional, contou um pouco sobre sua vida ao Circuito Alto Tietê. Confira a entrevista.

DS: Você sempre foi atleta. Como foi a passagem do esporte para a política? Conta um pouco da sua trajetória no esporte?

Furlan: Vivi vários estágios do esporte: fui atleta, professor de karatê kyokushin, presidente de clube e presidente de associações. Nessa minha trajetória, sentia que faltava força política para o esporte.

Adquiri uma academia aos 19 anos, assim, fui atleta, instrutor, professor e empresário. Em 2014, fui eleito presidente do Clube Náutico.

Ou seja, sempre fui um empresário do esporte. Promovi mais de 30 eventos esportivos de grande porte, entre campeonatos sul-americanos, nacionais e estaduais. Por duas vezes, presidi a Federação Paulista de Karatê Kyokushin. Hoje, sou vice-presidente dessa entidade. Sou ainda presidente do Clube Náutico Mogiano voluntário e diretor da Faculdade da Agremiação.

DS: Já são quantos anos de dedicação ao karatê?

Furlan: Estou me dedicando ao karatê há 37 anos, sendo faixa preta de Kyokushin, 4° Dan, e faixa preta de kickboxing ichigeki.

Como professor, já tive mais de dez mil alunos, formando campeões e cidadãos de princípios. Como atleta, conquistei vários títulos nacionais e internacionais.

DS: E como entrou na política?

Furlan: Como consequência direta da trajetória que eu estava contando, senti uma necessidade de conquistar mais visibilidade para o esporte dentro da política.

Assim, decidi me candidatar e levar a bandeira do esporte para minha atuação como vereador.

DS: Quais são as principais bandeiras do Marcos Furlan?

Furlan: Esporte, pessoas com deficiência/autismo, empreendedorismo, segurança e habitação.

DS: Qual a área em Mogi das Cruzes você considera que merece mais investimentos e por quê?

Furlan: Todas as áreas merecem investimentos, porém, acredito que saúde e educação devam ser prioridade e receber os maiores aportes por parte do poder público. Isso porque elas atendem necessidades urgentes e que afetam toda a população. Sem deixar de lado o esporte, é claro, porque ele é interligado tanto com a saúde como com a educação. O esporte impacta na saúde, já que quem pratica o esporte tende a utilizar menos os postos de saúde, toma menos medicamentos e fica menos exposto a doenças. Já na educação, o esporte oferece a disciplina necessária para avançar nos estudos, sempre respeitando princípios éticos e valores.

DS: Como você se descreve fora do trabalho?

Furlan: Sou uma pessoa extremamente dedicada à família e ao bem-estar dos entes queridos. Nos poucos momentos em que não estou trabalhando, certamente estou com a minha família.

DS: O que a família representa na sua vida?

Furlan: Ela representa toda a base e os alicerces para que eu possa conquistar meus objetivos. Eu diria que a família representa praticamente tudo. Além de ajudar a nos construir, como é o caso de nossos antepassados, a família traz a imensa alegria dos filhos, que são a fonte de ânimo e energia para a gente acordar todos os dias e lutar por algo melhor.

Natural de Mogi das Cruzes, Marcos Paulo Tavares Furlan é o atual presidente da Câmara da cidade onde nasceu. Esta é a segunda vez que ele está à frente do Legislativo.