Estrada Films lança curta ‘Senhor dos Sonhos’ em março

A produtora Estrada Films, do diretor Janderson Rodrigues lança seu 12º curta-metragem no dia 14 de março, em Suzano. A premier (primeira vez que a produção será exibida ao público) será realizada no Cine Teatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70, no Jardim Paulista) e terá show ao vivo do músico Guilherme Peace, o criador da trilha sonora do filme. As gravações do curta de terror, bem como as locações, foram todas feitas em Suzano.

De acordo com o diretor, roteirista e produtor do filme, Janderson Rodrigues a produção do filme teve duração de um ano, entre pré-produção, filmagens e pós-produção.

“Eu conheci os três atores do curta em um festival. Tiramos fotos juntos e depois disso, olhando as fotos, eu tive a ideia de escrever a história. Ela veio todinha na minha cabeça e eu a escrevi em 15 dias. Sempre quis fazer um filme em homenagem a Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger”, detalhou Janderson.

O curta tem 24 minutos de duração. A história fala sobre pacientes que procuram tratamento em uma clínica especializada em distúrbios do sono, no entanto, todos eles sofrem com um mesmo pesadelo. “Temos a participação da atriz Kelly Cristine, que fez várias dramatizações para o programa do Ratinho, no SBT, bem como para a produção do Rodrigo Faro, na Record TV. Temos também em nosso elenco a Fabiana Oliveira, que participou da série Samantha da Netflix”, contou o diretor.

A propósito, a produção de terror ainda conta com a participação especial dos renomados atores Emerson Alva, Amanda Mouraf, Michael Xavier, Agatha Belluce, Audrey Andrade, Zooey Medley, Luke Rodrigues e Fabi Barros.

Após o lançamento, o curta Senhor dos Sonhos deverá ser inscrito em festivais. “O objetivo justamente correr os festivais pelo Brasil em busca de reconhecimento. Temos um outro projeto, que será lançado ainda este ano, que é o drama ‘A menina dos meus olhos’, concluiu.